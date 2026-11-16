הצמיחה הכלכלית ברבעון השלישי עלתה ב-8% לעומת התקופה המקבילה ב-2025

התוצר המקומי גולמי בישראל צמח ברבעון השלישי של 2026 בקצב שנתי של 8%. בחישוב רבעוני, הצמיחה הייתה 1.9%, כך על פי נתוני הלשכה המרכזית לחסטטיסטיקה שפורסמו היום (שני).

הצמיחה בתמ"ג, לא כולל ייצור חו"ל, הסתכמה ברבעון האחרון ב-1% לעומת הרבעון הקודם; לעומת רבעון שלישי של 2025 הסתכמה העלייה ב-4%.

התמ"ג העסקי בישראל עלה בקצב שנתי של 5.3%, הצריכה הפרטית עלתה בקצב שנתי של 6.4%; האטה של 1.9% נרשמה בקצב ההוצאה לצריכה הציבורית. ההשקעות בנכסים קבועים עלו בקצב שנתי של 11.3%.

ייצוא הסחורות עלה בקצב שנתי של 51.5% – וב-11% ברבעון השלישי לבדו. בניכוי הייצור בחו"ל, העלייה הייתה של 4.3%. עיקר הייצוא הישראל לחו"לי מגיע מהחטיבה שממשיכה את מלאנוקס הישראלית שנרכשה על ידי אנבידיה. בשבוע האחרון התגלה כי מנכ"ל ומייסד אנבידה ג'נסן הואנג ניהל כמה רומנים, כולל אחד שהיה עם מרגלת סינית שלפי החשדות גנבה מידע מסחרי.

בחודש שעבר בנק ישראל פרסם לראשונה את תחזית הצמיחה שלו באופן מפוצל. ההערכה לצמיחה שנתית של 2026 ו-2027 היא 5.6%, ו-7.5%, אך ללא הייצור הישראלי בחו"ל ההערכה היא לצמיחה של 3.4% ו-5.1%. בנק ישראל מסביר את הפיצול בכך שאמנם הייצור הישראלי בחו"ל יכול להביא לתשלומי מס בישראל – אך אינו משקף פעילות כלכלית כמו הפעילות בישראל. העלייה בייצור של אנבידיה שרשום כייצור ישראלי בחו"ל, ומהווה לפי הערכות כ-90% ממנו, היא כה משמעותית עד כדי כך שהיא משנה את נתוני הצמיחה בישראל.