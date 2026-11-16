יו"ר ההסתדרות בחנוכת מוקדי פעילות של FRIENDS בצפון: "תרבות מייצרת חוסן"

יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד חנך הבוקר (שני) את מוקדי הפעילות החדשים של רשת התרבות וההופעות FRIENDS מבית ההסתדרות בהיכלי התרבות בצפת ובחצור הגלילית. במסגרת הסיור החגיגי במוקדים החדשים, נפגשו בר-דוד וצוותו עם ראש עיריית צפת יוסי קקון וראש המועצה המקומית חצור הגלילית מיכאל קבסה. בימים הקרובים תושק גם האפליקציה החדשה של FRIENDS לטובת חברי המועדון בכל רחבי הארץ.

"חיזוק הצפון הוא משימה לאומית", אמר בר-דוד, "החזון שלי הוא להביא תרבות לפריפריה ובעיקר לצפון אחרי המלחמה. אנחנו פועלים כאן בכל מקום: בחצור, במטולה ובקריית שמונה, להביא תרבות במחיר שווה לכל כיס. תושבי האזור עברו תקופה מורכבת, והמחויבות שלנו היא להיות שם גם בחזרה לשגרה ובבניית החיים מחדש.

"לתרבות יש כוח לחבר בין אנשים, לחזק קהילות ולייצר חוסן. לכן הנחיתי להרחיב את פעילות FRIENDS בצפון ולהביא את התרבות קרוב יותר לתושבים. צפת וחצור הגלילית הן צעד נוסף במחויבות שלנו לצפון ולתושביו".

לבר-דוד התלוו בסיור מ"מ יו"ר ההסתדרות רועי יעקב, יו"ר אגף ארגון ומרחבים אבי יחזקאל, מנכ"ל רשת FRIENDS יוסי וולף חצבאני, יו"ר מרחב גליל עליון יונה פרטוק ומנכ"ל ההסתדרות דודו בצלאל.

ראש עיריית צפת קקון סיפר שלפני שנתיים הופסקה פעילות תוכנית המנויים של משרד התרבות בעיר. הוא התייחס להקמת מוקד הפעילות: "זו ממש הצלת נפשות בשבילנו, כי אחרת לא נוכל להביא תרבות ברמה כזו עם שיתופי פעולה מיוחדים כאלה". לדבריו, המועדון בעיר יציע הצגות ותכנים מותאמים גם למגזר החרדי. "ההשקעה שלכם בצפת מאד מוערכת ואנחנו מודים לכם מקרב לב. מרכז התרבות צמוד לספריה העירונית, עם קפיטריה שנפתחה כאן ליד ואנחנו בשאיפה שבכל יום תהיה פה פעילות ואירועים".

מנהלת היכל התרבות טלי לגזיאל סיפרה שבין היתר הופיע באולם כבר מופע של המחזמר 'כנר על הגג', למרות שההפקה נדרשה לבצע התאמות מיוחדות לגודל האולם: "זה מדגים את המאמצים שמושקעים כאן". במהלך דצמבר צפויים להתקיים בצפת במסגרת המועדון הצגות ילדים ומופעים לכלל הקהלים, בין היתר בהשתתפות גיא זוארץ, יעל בר זוהר וישראל קטורזה.

יו"ר המרחב פרטוק אמר שלמרחב ולעיר יש שותפות מיוחדת. "צמח פה משהו מרגש שכל צפת מדברת עליו. זו תרבות לעובדים שמגיע וראוי לתת להם את כל ההערכה.

"ארנון, זה הביקור השני שלך בחצור הגלילית ויש לך קשר קרוב עם אנשי העיר והעובדים", אמר ראש עיריית חצור הגלילית קבסה. הוא הציג בפני בר-דוד את התפתחות היישוב המונה כיום כ-12 אלף תושבים, מהם 70% מתחת לגיל 44. "היישוב בצמיחה: פרוייקט הרכבת, רכבל בין צפת לחצור, הארכת כביש 6 פרויקט שדת מחניים – להפוך את העיר למרכז ל200 אלף תושבים בגליל מזרחי. מפתחים כמה מרכזי תרבות נופש וספורט. התרחבות יחידות דיור".

בר-דוד הודה לקבסה ואמר: "אני מקווה לבוא לפה עוד 10 שנים ולראות את המקום פורח. רוצים לראות את חצור לא רק עיר של מפעל שימורים אלא מתפתחת. אנחנו בהסתדרות יודעים להביא תיירות ותרבות. אני שמח שהבאנו לכאן את פרינדס לחנוך אולם חדש בנוסף לכל המקומות הנוספים ברחבי הצפון. אנחנו נותנים גם תרבות לפריפריה, לא רק לילדים במרכז אלא בכל הארץ, וגם תעסוקה לאומנים. שיתופי הפעולה האלה חשובים מאד ומהווים מכפיל כוח".

מ"מ יו"ר ההסתדרות יעקב הדגיש כי לצד הרצון לחבר את הפריפריה למרכז, יש חשיבות גדולה בפיתוח הפריפריה כשלעצמה. "לפתח זה תרבות, חינוך, מה שצריך לעשות איפה שהמדינה לא מגיעה. ההסתדרות הייתה חלק מהקמת המדינה, הייתה מרכזית גם מהקמת חצור הגלילית ונאבקה לאורך השנים לפתח ולהרחיב את מקומות העבודה באזור. זה מחובר לתפקיד המסורתי של ההסתדרות – שהיא הארגון החברתי הגדול במדינה – הפעולות האלה נעשות בכל הארץ".

מנכ"ל הרשת וולף חצבאני: "הרשת הוקמה מתוך תפיסה פשוטה וברורה – תרבות איכותית צריכה להיות נגישה לכולם, בכל מקום בארץ ובמחיר שווה לכל כיס. יש מקומות שאין בהם מופעי תרבות ואנחנו היחידים שמגיעים אליהם. בשנים האחרונות בנינו רשת שמקרבת את התרבות לקהל וכעת 'תרבות עם תפקיד' היא השלב הבא מבחינתנו. להשתמש בכוח של הרשת ובפריסה הארצית שלה לא רק כדי להביא מופעים, אלא גם כדי לחזק קהילות וליצור חיבורים. הרחבת הפעילות בצפת ובחצור הגלילית היא מבחינתנו ציונות תרבותית הלכה למעשה ואנחנו שמחים לצאת לדרך עם שותפים אמיתיים בשתי הרשויות".

מנכ"ל ההסתדרות בצלאל: "הפעילות של מועדוני ההסתדרות היא כדי שנוכל לתת כמה שיותר לאנשים איפה שהם חיים. תרבות באמצעות FRIENDS, מאבק ביוקר המחיה באמצעות 'הסופר החברתי' ו'ביחד בשבילך'. השכלה באמצעות 'לומדים ומתקדמים', אורח חיים בריא עם 'עובדים בריא'. אנחנו מביאים ערך ושירותים לחברים לא רק במרכז אלא גם ובדגש על הפריפריה".