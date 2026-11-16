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משפט ופלילים

איאד אל-עמראן, מתמודד נפש, מת מפצעיו לאחר שנורה בידי שוטרים

המשטרה טוענת כי בידיה תיעוד ממצלמת הגוף של השוטר שמראה כי נשקפה סכנה לחייו | אביו של אל-עמראן מכחיש שבנו תקף את השוטרים או סיכן אותם | 202 ערבים קיפחו את חייהם מתחילת שנת 2026

אמבולנס איחוד הצלה בזירה (צילום: דוברות איחוד הצלה)
אמבולנס איחוד הצלה בזירה (צילום: דוברות איחוד הצלה)
יניב שרון
יניב שרון
עורך וכתב החברה הערבית
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עדכון אחרון: 16.11.2026 | 13:21
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    איאד אל-עמראן, מתמודד נפש, מת היום (שני) מפצעיו, לאחר שנורה אמש בידי שוטרים ביישוב זמר בשרון.

    על פי המשטרה, קרוב משפחתו של אל-עמראן שחשש מהתנהגותו הפרועה קרא לשוטרים לביתו של אל-עמראן, שם הסתגר והשוטרים נאלצו לפרוץ את הדלת. כאשר נכנסו השוטרים לביתו, לטענתם, אל-עמראן תקף אותם בסכין. השוטרים ירו בתגובה והוא נפצע באורח אנוש. אביו של אל-עמראן מכחיש שבנו תקף את השוטרים או סיכן אותם.

    המשטרה טוענת כי בידיה תיעוד ממצלמת הגוף של השוטר שמראה כי נשקפה סכנה  לחייו. המחלקה לחקירות שוטרים פתחה בחקירה.

    ארגון יוזמות אברהם מעדכן כי 202 ערבים קיפחו את חייהם מתחילת שנת 2026 בנסיבות הקשורות לפשיעה ואלימות, בהם 193 אזרחים ו-9 תושבים. מתוכם: 167 נורו למוות, אחד בדריסה, 10 נדקרו למוות, 7 בשריפה. בין הקורבנות 15 נשים / ילדות. 10 נורו בידי שוטרים.

    תגיות:
    פעמון

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