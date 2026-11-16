'נתן ועמוס' ו'מחול הקיפודים': פורסמה הרשימה הארוכה לפרס ספיר 2026

רשימת המועמדים הארוכה לפרס ספיר פורסמה היום (שני). היא כוללת 12 ספרים של 12 סופרות וסופרים, שנבחרו בידי חבר השופטים בראשות הרב בני לאו. הזוכה יוכרז בטקס בינואר 2027.

12 המועמדים שנבחרו ל"רשימה הארוכה" לשנת 2026:

"קרבה יתרה" מאת סלין אסייג, בהוצאת ידיעות ספרים "הנכד" מאת דרור בורשטיין, בהוצאת בבל הוצאה לאור בע"מ "הקפות שניות" מאת בני ברבש, בהוצאת עם עובד "השתיקה של אימא" מאת מיכל גוברין, בהוצאת עם עובד "מצעד הבהמות" מאת דולב מור, בהוצאת פרדס הוצאה לאור "סיום מדומה" מאת נועה סוזנה מורג, בהוצאת מודן "נתן ועמוס" מאת אסף ענברי, בהוצאת ידיעות ספרים "חלאות יקרות לליבנו" מאת ריטה קוגן, בהוצאת קתרזיס "מחול הקיפודים" מאת שחר קמיניץ, בהוצאת כנרת זמורה דביר "אי" מאת ערן שגיא, בהוצאת יצירה עברית "דיוקן עצמי של אימי" מאת יערה שחורי, בהוצאת מודן "סיפורי כפר" מאת סיון שיקנאג'י, בהוצאת שתים הוצאה לאור

מתוך 12 הספרים שנבחרו לרשימה הארוכה, יבחר חבר השופטים חמישה ספרים שיעלו לשלב הגמר של הפרס וירכיבו את "הרשימה הקצרה". במקביל, תפורסם גם הרשימה הקצרה במסלול ספר הביכורים, שתכלול שלושה מועמדים.

בהתאם למתכונת הפרס, כל אחד מ-12 הסופרים שספריהם נבחרו לרשימה הארוכה יזכה למענק בסך 30 אלף ש"ח. חמשת המועמדים שיעפילו לרשימה הקצרה יזכו למענק בסך 60 אלף ש"ח לכל אחד, ושלושת המועמדים ברשימה הקצרה במסלול ספר הביכורים יזכו למענק בסך 30 אלף שקל לכל אחד.

הזוכה במסלול ספר הביכורים יזכה בפרס כספי בסך 75 אלף ש"ח, ואילו הזוכה הגדול בפרס ספיר לספרות של מפעל הפיס יזכה במענק בסך 180 אלף שקל וספרו יתורגם וייצא לאור בשפה הערבית ובשפה זרה נוספת, על פי בחירתו.

כמו כן, מפעל הפיס ירכוש מהדורה בת 500 עותקים מספריהם של הסופרים שנבחרו במסגרת הרשימה הקצרה ובמסגרת מסלול ספר הביכורים, ויעניק אותם לספריות ציבוריות ברחבי הארץ.

איציק לארי, יו"ר מפעל הפיס: "12 הספרים שנבחרו מביאים אל קדמת הבמה את עושרה של היצירה הספרותית בעברית ואת כוחן של מילים לגעת, לעורר מחשבה ולפתוח בפנינו עולמות חדשים".