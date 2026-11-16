צה"ל: בין ההרוגים שהוצגו כאזרחים תמימים בתקיפה על בית החולים נאצר בעזה, היו מחבלי חמאס

על פי הודעה משותפת לצה"ל ולשב"כ, שפורסמה היום (שני) התקיפה בבית החולים נאצר ביום חמישי האחרון כוונה לעבר חדר וקומה במבנה בית החולים ששימשו כמפקדה צבאית עבור חמאס. בקומה שהו מפקדים בכירים בזרוע הצבאית וקיימו ממנה פעילות צבאית, בדומה לבתי חולים נוספים ברצועה. כמו כן, אזרחים לא מורשים להכנס לקומה ויש עליה שמירה קפדנית.

בעוד שחמאס מיהרו להציג את ההרוגים בתקיפה בבית החולים נאצר כאזרחים תמימים, צה"ל ושב"כ חושפים כעת כי בתקיפה חוסלו מחבלים מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, בהם:

מוראד תופיק מחמוד אבו זריפה – ראש צוות בחוליית הנדסה שפשט לשטח ישראל בטבח 7 באוקטובר ולקח חלק בחטיפתה של עדינה משה.

ח'אלד אסאמה אבו-ענזה – ראש מדור קשר במחלקת המבצעים במודיעין הצבאי.

מחמד נאפד אבו-עואד – מחבל נוח'בה בחטיבת חאן יונס.

צה"ל פועל בהתאם לדין הבין-לאומי, וביצע את התקיפה רק לאחר שהשימוש הצבאי לא פסק למרות האזהרות.