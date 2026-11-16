ליברמן בישיבת סיעה: "לא נצליח לחוקק חוק גיוס מקסימליסטי"; יאיר גולן: "אחדות אמיתית היא עם המפלגות הערביות"

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ערך היום (שני) ישיבת סיעה ובמהלכה התייחס לממשלת אחדות עם ראש הממשלה בנימין נתניהו: "כל ממשלת אחדות עם נתניהו זו מלכודת לגדי איזנקוט. ראינו כבר באותו בריף, באותו תדריך שהוא נתן לאיזנקוט בנושאים הביטחוניים, הוא שכח רק פרט אחד, הפגישה של ראש המוסד".

הוא הוסיף כי "יש פה ניסיון לבנות מלכודת. גם בני גנץ, גם שאול מופז, שאכלו ובלעו את הפיתוי הזה. נתניהו חייב לרדת מהבמה". הוא התייחס גם לחשיפת עובדה על החשד להתערבות לשכת ראש הממשלה במעצרים של פעילי המפלגות הערביות ואמר: "מה שראינו אתמול לגבי כל המניפולציות ביום הבחירות, זה מדבר בעד עצמו".

על חוק הגיוס אמר: "הצגנו בבחירות מודל גיוס שאומר שכולם מתגייסים, אבל גוש השינוי קיבל רק 48 מנדטים, אז לא נצליח לחוקק חוק גיוס מקסימליסטי אלא נורמטיבי שיצטרך לעבור את הרמטכ"ל, את בג"ץ ואת הרב לנדו".

ליברמן התייחס למגעים של גוש השינוי עם המפלגות החרדיות: "לא נפגשתי עם חרדים, לא נכנסנו לשום דיון. מי שמוביל את המו"מ זה גדי והצוות שלו במפלגת ישר. ניתן את כל הגיבוי. אם יצטרכו את העזרה שלי, אני זמין. ממה שאני מבין הם מתקדמים בצורה טובה".

יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן הזהיר בישיבת הסיעה את איזנקוט: "מי שמפקיד שוב את הכוח בידי נתניהו – מסכן את עתיד ישראל. גדי, תזכור את לקחי גנץ. נתניהו רמס הסכמות. אחדות אמיתית היא בגוש השינוי עם המפלגות הערביות. חוק גיוס כזה, חוק גיוס אחר, ערבים בפנים או בחוץ – יהיה לנו מספיק זמן לדון בזה אחרי זה. עכשיו צריך להחליף את נתניהו״.

אחמד טיבי אמר בפתח ישיבת סיעת תע"ל: "תכננו לגנוב את הבחירות, יהודים ממשרד ראש הממשלה. זו התנהגות מסוכנת. עבירה בוטה על החוק. ניסיון לעשות דה-לגיטימציה של שני מיליון אזרחים, ולבטל בדיעבד את ההכרעה שלהם ואת ההצבעה ההרואית שלהם."

טיבי גם ביקש לחקור את ראש השב"כ דוד זיני, שלדבריו מעורב בגניבת הבחירות והוסיף: "לחרדים יש דרישות לא פשוטות, לא בטוח שגוש השינוי יוכל לעמוד בהם".

יו"ר רע"מ מנסור עבאס אמר בישיבת סיעתו: "אנחנו לא באים לנהל את המדינה מבחינה ביטחונית, אנחנו באים לפתור את בעיות החברה הערבית. בקואליציה היוצאת נצמדים לדף המסרים, אבל מי שמימן טרור זה לא אני, לא וואליד טאהא ואפילו לא יואב סגלוביץ', אלא נתניהו".

יו"ר יהדות התורה יעקב אשר אמר: "גם אם יהיו חילוקי דעות בין הרבנים, הם יוכלו לפתור את זה".

בצלאל סמוטריץ', יו"ר הציונות הדתית: "יד מושטת לאחדות לא פוגשת יד אחות. בעוד המחנה הלאומי נכון לשיח ללא תנאים מוקדמים ולפשרות, מחנה רק לא נתניהו, מאוחד סביב פילוג ושנאה. בכנות, זה כואב. רצינו להקים ממשלת ימין עם 61 מנדטים. גם המחנה השני רצה. זה לא הצליח.

"כעת ניתן להקים רק ממשלה אחת: ממשלת רוב העם. רוב העם מזדהה עם הצורך באחדות. רוב העם מזדהה עם חברי הכנסת איתמר איתם ואלישע מדן ולא עם אחמד טיבי ועופר כסיף. רוב העם מזדהה עם מי שמוכנים לשאת באחריות הלאומית ולהילחם ביחד ולא עם מי שרואה בארגון הטרור הרצחני חמאס ארגון צדקה. ממשלת רוב העם היא הדבר הנכון לעת הזאת. כל בחירה אחרת תהיה צעד כנגד רוב העם.

"אליסף פרץ, אתה תעדיף את יוסף ג׳אברין על צביקה מור? שירה שפירא, את תעדיפי את וואליד טאהא על אלישע מידן?

"התקשורת כרגיל, לא משקפת את העמדות של רוב העם אלא מיעוט זניח שמוכן לעשות הכל כדי להביא בכל מחיר להרחקת נתניהו והמחנה הלאומי מהגה השלטון. מי שצווחו 'השתמטות' שלוש שנים, פתאום מדברים על חוק גיוס רך. זו הרי בדיחה. במקום להקים את ממשלת רוב העם, גדי, מתן כהנא ושותפיהם, מבכרים ממשלה עם מפלגות שלא רואות בחמאס ארגון טרור על פני אחיהם. אני שולח מכאן שוב, יד אחים מושטת, לאחדות אמיתית".