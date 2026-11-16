הרכבות נוסעות, הנוסעים לא מגיעים: מדוע התחנות החדשות במסילה המזרחית נותרות ריקות?

כארבעה חודשים לאחר פתיחת חלקה הצפוני של מסילת הרכבת המזרחית, נתוני הנסיעות בשלוש התחנות החדשות מצביעים על היקף שימוש נמוך במיוחד. על פי נתונים שפרסמה השבוע רכבת ישראל, בין 28 ביוני, מועד פתיחת המסילה לפעילות, ל-1 בנובמבר בוצעו בשלוש התחנות כ-106 אלף נסיעות בלבד. מתוכן, כ-44 אלף נסיעות נרשמו בתחנת טירה כוכב יאיר, 35.5 אלף בתחנת שומרון-טייבה ו-27 אלף בתחנת חדרה מזרח.

חשוב להדגיש כי הנתונים מתייחסים למספר הנסיעות ולא למספר הנוסעים הייחודיים. כלומר, נוסע שיצא בבוקר מטייבה לתל אביב וחזר בערב לתחנת טייבה ייספר פעמיים. ככלל, בחישובי הרכבת נספרים הנוסעים שעוברים בשערי התחנה, ולא מי שחולפים בה במהלך נסיעתם או מחליפים בה רכבות. הנתונים מעלים שאלות בנוגע למידת השימוש בתחנות החדשות וליכולתן לשרת את תושבי הערים הסמוכות.

פחות מ-20 נסיעות לרכבת בממוצע בשלוש התחנות

כדי לנסות להבין את המספרים האלו ומה הם אומרים על הצלחתה של הרכבת, כדאי להסתכל על הממוצע היומי. בהנחה שלא היו ימי השבתה משמעותיים, הרכבת פעלה במשך כ-104 ימים שאינם שבתות או חגים. אם מתעלמים מהשבתות, שבהן המסילה המזרחית פועלת שעות מעטות בסופי השבוע, מתקבל ממוצע של כ-1,024 נסיעות ביום בכל שלוש התחנות.

בתחנת טירה כוכב יאיר, העמוסה מכל התחנות, עומד הממוצע על כ-424 נסיעות ביום. בטייבה, על 341 נסיעות, ובחדרה על 260 נסיעות ביום. מעניין לציין שדווקא טירה היא העיר הקטנה מבין השלוש, עם מעט פחות מ-30 אלף תושבים, לעומת טייבה, שבה כ-47 אלף בני אדם, וחדרה, שגדולה מהן משמעותית, עם קרוב ל-110 אלף תושבים.

על אף הפרסום, בפועל מדובר במספרים נמוכים למדי, אם לוקחים בחשבון שהרכבת פעילה במשך 15 שעות ביממה, עם רכבת לכל כיוון בכל חצי שעה, כלומר 60 רכבות ביממה וממוצע של כ-17 נסיעות ברכבת, מכל התחנות.

לשם השוואה, בתחנת חדרה מערב, המקבילה לחדרה מזרח, נרשמו ב-2024, על פי נתוני הרכבת, כ-240 אלף נסיעות בחודש, או כ-9,694 נסיעות ביום בממוצע.

גם בהשוואה לתחנות אחרות שאינן על מסילת החוף, דוגמת הוד השרון-סוקולוב וכפר סבא, אין אף תחנה בהיקפים דומים: התחנה הקטנה ביותר בטבעת השרון מבחינת היקף הנוסעים היא רעננה דרום, ובה כ-968 נסיעות יומיות בממוצע, כמעט כמו כל שלוש התחנות החדשות ביחד. בתחנות רעננה מערב והוד השרון-סוקולוב, התחנות השכנות לה בטבעת, עומדים המספרים על כ-2,000 וכ-3,200 ביום, בהתאמה.

התחנה הדלה ביותר בנסיעות בארץ, אגב, היא תחנת דימונה, עם ממוצע יומי של 78 נוסעים בלבד ב-2025. אולם מיד אחריה מגיעות שלוש התחנות החדשות, כשהבאות אחריהן הן תחנת ראשון לציון הראשונים, עם 574 נסיעות ליום, ותחנת אחיהוד, עם 874 נסיעות ביום בממוצע.

התחנות מרוחקות ממרכזי הערים: הקושי להגיע לרכבת

ראוי לציין שלתחנות חדשות לעיתים לוקח זמן לצבור קהל. כמו כן, ראוי גם לציין שאם הייתה עלייה הדרגתית במספר הנוסעים, הרי שהיא התבטאה בוודאי בחודשים האחרונים של המדידה, ולכן הממוצע מושפע מהחודשים הראשונים. עם זאת, על פי הנתונים שבידינו, מדובר בנסיעות מועטות מאוד ביחס לערים שאותן הן משרתות, גם ביחס לתחנה צומחת.

כמו כן, ייתכן כי הבעיה היא שיווקית במהותה. אולם בבדיקת "דבר" שנערכה ערב השקתה של התחנה, נדמה היה שמרבית תושבי טייבה וקלנסוואה בהחלט שמעו על התחנה ועל פתיחתה המתקרבת, וככלל, פתיחתה של המסילה המזרחית זכתה ליחסי ציבור לא מעטים בזירה הציבורית.

בשיחות עם אנשים בתחנות עולה סיבה אחרת לגמרי: "הרכבת רחוקה מאוד" היא הטענה שעלתה שוב ושוב ביישובים חדרה, טירה, טייבה וקלנסוואה, הסמוכה לתחנת טייבה.

אכן, כל התחנות נמצאות בשולי המרחב העירוני או מחוצה לו: תחנת חדרה מזרח נמצאת הרחק מצפון-מזרח לחדרה, ולמעשה צמודה לקיבוץ גן שמואל. תחנת שומרון-טייבה, בשונה משמה, מצויה מתחת לגשר בין טייבה לקלנסוואה, לצד כביש סואן ומסוכן שאינו מתאים להולכי רגל, למעט מכיוון היישוב היהודי הסמוך שער אפרים. תחנת טירה-כוכב יאיר היא היחידה שנמצאת ממש בתוך השטח העירוני של העיר טירה, אם כי הרחק בשוליה המזרחיים. זו אולי הסיבה לכך שטירה, שהיא הקטנה מכל הערים המדוברות, היא בעלת היקף הנסיעות הגבוה ביותר מבין השלוש. זאת, נוסף על היותה בעלת שימושים רבים יותר, משום שיש לה יותר תחנות לכל כיוון, לעומת חדרה מזרח, שבה מסתיים כרגע הקו.

חדרה מזרח: אין חיבור רכבתי, ואפילו לא אוטובוסים ישירים

בטירה ובטייבה ניתן להגיע לתחנת הרכבת באמצעות קו אוטובוס בנסיעה של כ-30 דקות מרוב המקומות. מדובר בזמן ארוך יחסית למרבית הערים, ובתדירות נמוכה יחסית, אך לא בקנה מידה חריג.

בתחנת הרכבת חדרה מזרח, לעומת זאת, הדרך בעייתית עוד יותר: לא רק שחדרה מזרח אינה מחוברת ברכבת לחדרה מערב (וחיבור כזה גם "אינו מתוכנן כרגע", על פי הרכבת), גם מבחינת תחבורה באוטובוסים קשה מאוד להגיע מחדרה מערב או מהתחנה המרכזית בחדרה לתחנה החדשה. נוסע שירצה להגיע לרכבת חדרה מזרח מתחנת חדרה מערב יצטרך לנסוע באוטובוס במשך 15 דקות, ולאחר מכן ללכת עוד 10 דקות, בשולי הכביש, בשמש או בגשם.

גם ההגעה לחדרה מזרח מהתחנה המרכזית של חדרה היא אתגר לא פשוט. בפני הנוסע תעמוד בחירה: האם ללכת כמעט קילומטר ואז לעלות על קו 10, שמגיע פעם בחצי שעה, או לחלופין לעלות על אחד מהקווים 70, 60א או 723, ואז ללכת 19 דקות ברגל. במקרה השני, ההליכה היא גם באזור לא עירוני ודורשת חציית כבישים ראשיים. לרכבת חדרה מערב, לעומת זאת, יש קווים נוחים ופשוטים יחסית, שיביאו לשם את הנוסע בתוך כ-17 דקות.

התוצאה בהתאם: רכבת חדרה מזרח משמשת נוסעים מעטים מאוד, בממוצע כארבעה או חמישה נוסעים בכל רכבת. בנוסף, התחנה כמעט אינה משמשת נוסעים שמעוניינים להגיע מתחנות הצפון, חיפה, עכו, עתלית ועוד, לאזור המסילה המזרחית, או להפך.

ברכבת ישראל ביקשו להבהיר כי מדובר בתחנות חדשות, שצמיחתן צפויה לקחת זמן.