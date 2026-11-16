יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד: "אנחנו מצפים שתקום ממשלה שתטפל בכלכלה ובפערים בפריפריה"

יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד קרא היום (שני) להקמת ממשלה יציבה שתתמקד בטיפול ביוקר המחיה, בצמצום פערים חברתיים ובחיזוק אזורי הפריפריה שנפגעו במהלך המלחמה. את הדברים אמר במהלך ביקורו בצפת ובחצור הגלילית עם צוותו.

בריאיון לרדיו "קול רגע" התייחס בר-דוד לאתגרים החברתיים והכלכליים הניצבים בפני מדינת ישראל ולהשלכות הקיטוב בחברה הישראלית, ואמר: "צריך לטפל באנשים ובעובדים בפריפריות שקרסו, צריך להוביל קדימה את האזורים שהיו במוקד המלחמה".

עוד הוסיף בר-דוד כי הוא "מודאג מהשיסוי בחברה הישראלית, מהקיטוב ומחוסר הפלורליזם שיש בציבור. אני מאוד מקווה שתוצאות הבחירות יביאו ליותר איחוד ושקט, ולהורדת השיסוי בין המחנות. אני מקווה שנצליח להקים ממשלה שתעשה את השינוי ואני מקווה שמדינת ישראל תנוע קדימה".

"אנחנו מחכים לממשלה הזאת כבר תקופה ארוכה"

בר-דוד חתם את הדברים ואמר: "אנחנו מצפים שתקום ממשלה שתטפל בכלכלה, בפערים בפריפריה, שתתחיל להפריח פה את השממה ושבאמת תעשה פה צדק חברתי. אנחנו מחכים לממשלה הזאת כבר תקופה ארוכה, ואני מקווה שהיא תקום.

"כולנו מייחלים שתקום ממשלה יציבה בקרוב. צריך לטפל באנשים ובעובדים בפריפריות שקרסו, צריך להוביל קדימה את האזורים שהיו במוקד המלחמה".