קריאות לפרסום שמו של פרופסור שהורשע בהטרדה מינית מילולית באוניברסיטת תל אביב

ארגון הסגל האקדמי השותף באוניברסיטת תל אביב דורש לבחון מחדש את ההחלטה לא לפרסם את שמו של פרופסור אמריטוס, שהורשע על ידי בית הדין המשמעתי של האוניברסיטה בהטרדה מינית מילולית והתנהגות שאינה הולמת כלפי תלמידות מחקר הכפופות לו.

במאי האחרון הרשיע בית הדין המשמעתי פה אחד את הפרופסור בהטרדה מינית מילולית והתנהגות שאינה הולמת איש סגל אקדמי כלפי דוקטורנטית ופוסט דוקטורנטית (שהפכה בהמשך גם לחברת סגל) שאותן ליווה, ובהתנהגות שאינה הולמת כלפי עוזרת מחקר שעבדה עימו ותחתיו במעבדה.

בית הדין קבע שהפרופסור התנהג באופן בלתי הולם בכך שנהג באופן משפיל, צעק, הטיל אימה, העיר הערות סרקסטיות ומבזות וכינה בכינויי גנאי את אלה הנתונים תחת מרותו, לרבות התייחסויות מיניות מילוליות כלפי שתיים מהמתלוננות. בית הדין מצא את עדויות המתלוננות מהימנות ודחה את טענת הנתבע שמדובר בקנונייה נגדו, אך זיכה את הנאשם מחלק מפרטי האישום שלא הוכחו.

גזר הדין, שניתן בחודש אוגוסט אך פורסם בתחילת החודש על ידי פרופ' מיגל דויטש, פרופ' גיל מרקוביץ' ועו"ד רחל שילנסקי, קבע כי ייאסר על המרצה להנחות תלמידים באוניברסיטה למשך שנתיים, וכן ייאסר עליו למשך שנה להשתמש במשרדו באוניברסיטה, להגיש דרכה בקשות מחקר ולהשתתף בכנסים אקדמיים בה.

"מסר קשה למתלוננות ולמתלוננים"

אף שהמתלוננות ביקשו מבית הדין לפרסם את שם המרצה – החליט בית הדין שלא לפרסם אותו. בית הדין ציין כי במאזן השיקולים, הייתה הצדקה לפרסום השם למעט שיקול אחד – גילו של המורשע שהוא יותר מ-80 והיותו גמלאי בשלהי הקריירה שלו.

"ארגון הסגל האקדמי השותף, המייצג בין היתר את עוזרות ועוזרי ההוראה והמחקר, מתנגד נחרצות להחלטה שלא לחשוף את זהותו של חבר הסגל שהורשע בהליך המשמעתי" נכתב בפנייה ששלח אורי וולמן, יו"ר הסגל השותף באוניברסיטה ליו"ר ההרכב שדין בתיק, פרופ' דויטש. וולמן הדגיש כי גזר הדין מתאר דפוס התנהלות חמור הנוגע לכמה אנשים, בהם גם עובדת המשתייכת לסגל המיוצג על ידי הארגון.

"במערכת האקדמית קיימים פערי כוחות ותלות מקצועית, המקשים לא פעם על עובדים להשמיע את קולם ולעמוד על זכויותיהם. מאחורי כל תלונה עומדים בני אדם שעלולים לשאת לאורך שנים צלקות נפשיות, פגיעה בתחושת הביטחון והשלכות על עתידם המקצועי. לא ייתכן שהדאגה לשמו הטוב של המורשע תאפיל על המחיר שמשלמים מי שנפגעו ממעשיו", אמר וולמן. "הסתרת זהותו של מי שהורשע תחת מעטה אנונימיות פוגעת באמון במנגנוני האכיפה ומשדרת מסר קשה למתלוננות ולמתלוננים, כמו גם לאחרים החוששים להשמיע את קולם. לא ניתן להיאבק בהטרדות ובניצול סמכות מבלי להציב בראש סדר העדיפויות את שלומם וביטחונם של העובדות והעובדים".

הארגון הדגיש גם כי על פי החלטת בית הדין, בתוך שנתיים בלבד עשוי הפרופסור לשוב ולהנחות סטודנטיות וסטודנטים – אף שלא חזר בו מהכחשת המעשים והמשיך לטעון בפני בית הדין כי מדובר בהאשמות שווא, התנהלות שבית הדין קבע שהעמיקה את הפגיעה במתלוננות: "בחירת מנחה היא החלטה בעלת השלכות משמעותיות על עתידם האקדמי והמקצועי של תלמידות ותלמידי מחקר. הסתרת זהותו של המורשע שוללת מהם מידע חיוני לקבלת החלטה מושכלת ועלולה לחשוף אותם ליחסי מרות ותלות מבלי שיוכלו להעריך את מלוא המשמעויות הכרוכות בכך".

לפיכך, קרא הארגון לפרסום שמו של חבר הסגל תוך שמירה מלאה על פרטיות המתלוננות והמתלוננים: "הזכות לעבוד, ללמוד ולחקור ללא פחד מהטרדות, מהשפלה או מניצול יחסי מרות חייבת לעמוד מעל הרצון להגן על זהותו של מי שהורשע. זוהי אחריות בסיסית כלפי הקהילה האוניברסיטאית כולה".

בספטמבר האחרון, פרסם בית הדין למשמעת של האוניברסיטה העברית את שמו של פרופ' קארים אלכסנדר אדיפרסיטו שהורשע בעבירות של הטרדה מינית כלפי דוקטורנטית שאותה הנחה. על פי פסק הדין, יצר אדיפרסיטו סיטואציות אינטימיות ומגע אינטימי עם הסטודנטית, בעיקר במסגרת נסיעות משותפות לכנסים בחו"ל, והפעיל עליה לחץ להפוך את היחסים לרומנטיים. פרסום שמו נעשה לאחר שערעורו כנגד ההרשעה נדחה. לצד זאת, הטיל עליו בית הדין קנס בגובה שתי משכורות, שהיא תקרת הקנס שרשאי בית הדין המשמעתי לנקוט, תוך שבית הדין ציין כי מדובר בעונש מקל ביחס לחומרת מעשיו. אדיפרסיטו אינו מועסק כיום באוניברסיטה העברית, אך הוא ממשיך בהוראה בתפקידים בכירים במוסדות אקדמיים בצרפת.

גילוי נאות: הכותב חבר בארגון הסגל האקדמי השותף באוניברסיטת תל אביב.