אתר חדש מאפשר לבדוק תלושי שכר בחינם: ב-68% מהתלושים נמצאו חריגות אפשריות

עבור עובדים רבים, תלוש השכר הוא מסמך שמתקבל מדי חודש ונשאר ברובו בלתי מפוענח. רכיבי השכר, ההפרשות לפנסיה, ימי החופשה והמחלה, שיעורי הניכויים והזכויות הנגזרות מהסכמים שונים יוצרים מסמך מורכב, שלא תמיד פשוט לדעת אם מה שמופיע בו אכן תואם את מה שמגיע לעובד. האתר החדש "תלושי", שהקים אביעד הומינר-רוזנבלום (38), מבקש להפוך את הבדיקה הזו לפשוטה יותר באמצעות מערכת ניתוח דיגיטלית המתאימה לכל תלוש.

המנגנון פשוט: המשתמש מעלה את תלוש השכר לאתר, והמערכת מחלצת ממנו את הנתונים ומנתחת אותם מול מאגר מידע משפטי הכולל חקיקה, צווי הרחבה, הסכמים ענפיים והסכמים שונים במגזר הציבורי. בתוך כחצי דקה עד דקה מתקבל דו"ח המפרט את רכיבי התלוש ומצביע על בעיות אפשריות העולות ממנו.

בשבועיים הראשונים מאז ההשקה הרשמית נסרקו באתר 3,172 תלושי שכר של 2,254 עובדות ועובדים. לפי הנתונים שאסף המיזם, ב-2,158 תלושים, כ-68% מהתלושים שנבדקו, נמצאה לפחות חריגה אחת, טעות או אי-התאמה אפשרית לחוק או להסכמים הקיבוציים. הפערים הכספיים המצטברים שזוהו לרעת העובדים הסתכמו, לפי נתוני האתר, ביותר מ-1.2 מיליון שקלים.

מהרעיון לפני עשור למערכת המבוססת על טכנולוגיית AI

לדברי הומינר-רוזנבלום, הרעיון למיזם נולד כבר לפני כעשור. לאחר שחרורו מהצבא היה מעורב בפרויקט שבו סטודנטים למשפטים הוכשרו לקריאת תלושי שכר ולסיוע למאבטחים בירושלים במיצוי זכויותיהם. "זה היה פרויקט יפה וגם גילינו בשטח לא מעט בעיות בשכר העובדים", הוא מספר. "אבל זה היה מורכב, כי גם את הסטודנטים למשפטים לקח הרבה זמן ללמד לקרוא תלושי שכר, והסטודנטים התחלפו תדיר. חשבתי הרבה זמן איך אפשר לעשות לתהליך הזה אוטומציה".

יחד עם חבר, יאיר גרדין, ניסה להקים את תלושי כעסק חברתי. אלא שלדבריו, הטכנולוגיה אז עוד לא הייתה מספיק בשלה כדי שיוכלו לספק שירות איכותי במחיר נגיש. "אחת הבעיות המורכבות שנתקלנו בהן היא השונות הרבה בין תלושי השכר בישראל. החוק אמנם קובע אילו פרטים חייבים להופיע בתלוש, אבל הוא לא מכתיב נוסח אחיד ומבנה אחיד, והתלושים מאוד מגוונים במבנה ובמינוחים שהם משתמשים בהם. רכיבים דומים עשויים להופיע בתלושים שונים בשמות שונים, והמערכות הישנות של סריקת מסמכים התקשו להתמודד עם המגוון הזה".

בהמשך ניסה הומינר-רוזנבלום לקדם גם פתרון רגולטורי. בתקופת ממשלת השינוי הוא פנה לחברת הכנסת גבי לסקי בהצעה להסדיר בחוק מבנה אחיד לתלושי שכר, בדומה למבנה האחיד הקיים כיום לדו"חות הפנסיה. לדבריו, ההצעה זכתה לתמיכה ממשרד העבודה, מההסתדרות ומארגוני המעסיקים ואף עברה בקריאה טרומית בנוסח בסיסי, אך התהליך נקטע עם נפילת הממשלה.

טכנולוגיית ה-AI, שהפכה נגישה מאוד בשנה וחצי האחרונות, פתחה בפני הפרויקט אפשרויות חדשות. "חשוב להגיד שהניתוח של התלוש אינו מבוצע על ידי AI, אלא על ידי מערכת קוד עם כללים ברורים שמבוססת על החקיקה וההסדרים הרלוונטיים. המערכת נעזרת ב-AI רק לצורך חילוץ הנתונים מהתלוש".

בין הבעיות הנפוצות שעלו בבדיקות שביצע האתר נמצאו חוסרים בהפרשות לפנסיה ולפיצויים, לעיתים בשל החרגת רכיבי שכר מבסיס ההפרשה; פערים בין השכר בפועל לבין שכר המינימום או השכר המוסכם, בעקבות חישוב שגוי של היקף המשרה; והיעדר דיווח כנדרש על יתרות חופשה ומחלה.

הדו"ח שמקבל המשתמש בתוך פחות מדקה כולל תיאור של התלוש, פירוט של רכיבי השכר וההפרשות הפנסיוניות, וכן "מדד תלושי", ציון בין 0 ל-100 המעיד על היקף הבעיות שנמצאו בתלוש. המשתמש יכול גם להפיק באופן אוטומטי מכתב למעסיק, המבוסס על ממצאי הבדיקה ומבקש לבדוק את הבעיות שעלו.

הומינר-רוזנבלום יצר גם שיתוף פעולה עם גוף חיצוני לבדיקת התאמה בין ההפרשות המופיעות בתלוש לבין ההפקדות שבוצעו בפועל לקרן הפנסיה. בהמשך הוא מקווה להרחיב את יכולות המערכת כך שתוכל לבחון גם דו"חות נוכחות ולהשוות בינם לבין תלושי השכר, וכן לנתח טופסי 106 וחוזי עבודה.

למרות ההיקף הכספי של העבודה שהושקעה בפיתוח, השירות ניתן בשלב זה ללא תשלום. "בהתחלה חשבתי שזה יהיה עסק חברתי", אומר הומינר-רוזנבלום. "אני כן מחפש דרכים כדי שזה יקיים את עצמו, אחרי שהשקעתי בפרויקט לא מעט זמן וכסף. כרגע מחפש בעיקר שותפויות ותרומות למהלך הזה כדי שנוכל לממן את זה ולהגיע ליותר אנשים".

"תלוש שכר הוא מסמך רגיש מאוד": כיצד נשמרת פרטיות המשתמשים?

אחד האתגרים המרכזיים בפיתוח המערכת, לדבריו, היה ההגנה על פרטיות המשתמשים. "תלוש שכר כולל מידע אישי וכלכלי רגיש, ולכן המערכת אמורה לזהות כבר בדפדפן פרטים כמו שם, כתובת, מספר זהות ופרטי חשבון בנק, ולמחוק אותם מהקובץ עוד לפני שהוא נשלח לאתר. גם המשתמש יכול לוודא שכל הפרטים הנחוצים טושטשו ולטשטש בעצמו פרטים נוספים לפני העברת המסמך".

מדיניות הפרטיות מפורטת באתר, ומציינת כי קובצי התלושים מועברים לאחר הטשטוש לעיבוד במודלים של הבינה המלאכותית, בהתאם להסדרים מול חברות הבינה המלאכותית האוסרים עליהן להשתמש בהם לצורך אימון המודלים, ומחייבים את מחיקתם לאחר פרק זמן קבוע. "מה שחוזר למערכת שלנו לצורך הניתוח הוא הנתונים שחולצו מהתלוש, ולא המסמך המקורי עצמו".

לניתוח תלוש בודד אין צורך בהרשמה לאתר, ובמקרה של משתמש לא רשום המידע נמחק אוטומטית מהאתר תוך 45 דקות או עם סגירת החלון. משתמשים רשומים יכולים למחוק את הנתונים שלהם בכל עת שיבחרו בכך.