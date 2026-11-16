דיל בדקה ה-90: ההסתדרות ועובדי ארקיע השיגו הצעה שתשמור על רוב זכויותיהם בחברה

ברגע האחרון: תאגיד תו"ת, המייצג את עובדי ארקיע בדירקטוריון החברה, השיג עסקה עם איש העסקים רונן אלדד, שתאפשר להם להציע חלופה לעסקה שהביאו הבעלים, האחים נקש. כך הודיעה ההסתדרות היום (שני). על פי ההסתדרות, העסקה תאפשר הן הזרמת הון משמעותית לחברה, של עשרות מיליוני דולרים, והן שמירה על אחוז ניכר ממניות העובדים, שבעסקה שהציעה ההנהלה אמורות היו להימחק.

העסקה תאפשר לתאגיד תו"ת לשמור על אחזקה בכ-15% ממניות החברה לאחר העסקה, וכן לשמור על שני מקומותיה בדירקטוריון, לצד משקיף. מדובר בהישג חשוב עבור העובדים, מאחר שההצעה שהשיגו בעלי החברה, האחים נקש, אמורה הייתה לדלל את מניותיהם ל-0%, או קרוב לשם, במקום 22.5% שבהם הם מחזיקים כיום.

בתאגיד תו"ת השתמשו בזכותם להביא עסקה נגדית בתוך כ-3 ימים, וכך נפתחו 3 ימים של מגעים אינטנסיביים בין התאגיד ונציגי הסתדרות נוספים, לשלל אנשי עסקים. אתמול דווח כי בתאגיד הגיעו להסכמות גם עם איש העסקים החרדי עמיחי אונגר, אולם על פי המידע שנחשף על העסקה, הסתמן כי גם במסגרתה יפגעו אחזקות העובדים משמעותית, ויצטמצמו ל-3%, ולמקום אחד בדירקטוריון במקום שניים. בסופו של דבר נראה שבהסתדרות הצליחו למצוא עסקה אטרקטיבית יותר עם אלדד.

מקבוצת נקש, המייצגת את האחים נקש, ששולטים ביתר 77.5% מניות החברה, נמסר כי הדירקטוריון יתכנס מחר אחה"צ לדון בחלופות השונות שהובאו.

"העסקה שנחתמה מוכיחה כי כאשר העובדים נחושים, מאוחדים ונמצאים סביב שולחן קבלת ההחלטות, ניתן להגיע לפתרון שמחזק את החברה, מבטיח את עתיד העובדים ומייצר שותפות אמיתית לטווח ארוך." אמר עו"ד ניר אייזנברג, סגן יו"ר איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות, ושותף במגעים לסגירתה. "לאורך כל הדרך הבהרנו שלא נאפשר לאיש לקבל החלטות על עתיד החברה ועובדיה מעל ראשם של העובדים. מי שביקש לעקוף את השותפים האמיתיים של ארקיע גילה ציבור עובדים מאוחד, נחוש ועוצמתי, שיודע לעמוד על זכויותיו ועל מקומו סביב שולחן קבלת ההחלטות".