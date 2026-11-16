הירי במתמודד נפש בזמר: "אם איש מקצוע היה מגיע לזירה, זה יכול היה להיגמר אחרת"

"כשיש חולי פיזי רואים את הסימפטום, בהתמודדות נפשית הסימפטום יכול להתפרש כאירוע פלילי", אומר ל'דבר' המשנה לסניגורית הראשית, עו"ד נתנאל לגאמי, בהתייחסו לאירוע שבו שוטרים ירו למוות בבאיאד אל-עמראן, מתמודד נפש, שאיים על בני משפחתו בסכין, אמש ביישוב זמר בשרון. "אם נרצה או לא, עצם העובדה ששוטר מגיע לאירוע שבו אנשים עם מוגבלות נפשית, האירוע יכול להסלים".

זו לא הפעם הראשונה שבה בני משפחה של מתמודד נפש מזעיקים את כוחות ההצלה בלית ברירה לאחר שהתגלה איום, והאירוע מסלים ומסתיים בצורה טראגית: בשנת 2019 יהודה ביאדגה (24) נורה למוות בידי שוטר לאחר שנקלע למצוקה נפשית ואיים על בני משפחתו, שהתקשרו למשטרה וביקשו עזרה; בשנת 2020 שיראל חבורה (30) נורה למוות בידי שוטר לאחר שאמו הזעיקה את המשטרה בעקבות איומיו של בנה לפגוע בחיות המחמד בבית; ואיאד אל-חלאק, תושב מזרח ירושלים, על הרצף האוטיסטי בתפקוד נמוך, נורה בידי שוטרי מג"ב שחשדו כי הוא מחבל.

"המשטרה נמצאת בין הפטיש לסדן, הכלים שלה הם אכיפתיים"

עו"ד לגאמי לא מאשים את השוטרים המוזעקים לשטח. "המשטרה נמצאת בין הפטיש לסדן, הכלים שלהם הם אכיפתיים: איזוק, מעצר, נטרול, גם הם היו מעדיפים שיגיע איש מקצוע". אנשי המקצוע שעו"ד לגאמי מתייחס אליהם הם אנשי טיפול מתחום בריאות הנפש, כפי שמציעה הצעת החוק של חכ"ל מיכל וולדיגר (הציונות הדתית), שהונחה בכנסת הקודמת ועברה קריאה ראשונה.

לפי הצעת החוק, יוקם מוקד חירום טלפוני למצוקות נפשיות המצריכות התערבות, וצוותי משבר שידעו להגיע למוקד האירוע ולהתמודד איתו בסט כלים שונה מזה של המשטרה. צוותי התערבות במשבר פועלים בשורת מדינות בעולם, וזאת בהצלחה רבה. ועדת המשנה לוועדה הבין-משרדית הציגה בדיון שנערך בנושא בשנת 2023 מדינות שבהן פועלים צוותי התערבות במשבר או פיילוטים להפעלתם, ביניהן ממפיס שבטנסי, ארה"ב, פיילוט לשילוב גורמי בריאות הנפש והמשטרה שפועל באנגליה ועוד מיזמים קטנים באמסטרדם.

"אנשים עם מוגבלות ומתמודדי נפש לא מסוכנים יותר"

"מוגבלות לא מעידה על מסוכנות, אנשים עם מוגבלות ומתמודדי נפש לא מסוכנים יותר", מדגיש עו"ד לגאמי. "כשאדם עם מוגבלות נפשית מגיע לסיטואציית קצה הוא זקוק להכלה, שיחה וטיפול לא מעצר, שלילה חירות ובטח לא הסלמה של האירוע".

לגאמי מדגיש כי האוכלוסיות הפונות במצבי קיצון למשטרה הן לרוב אוכלוסיות קצה, וכי הטיפול המתאים והנכון ליקירן הנמצא במצוקה אינו נמצא בהישג ידן. "מי פונה למשטרה? מי שאין לו גורמי תמיכה", הוא מחדד. "אם איש מקצוע היה מגיע לזירה, זה הרבה פעמים יכול היה להיגמר אחרת".

מהמשטרה נמסר בתגובה לאירוע הירי בזמר: "בהמשך לפניות כתבים ולפרסומים שונים ביחס לאירוע הירי אמש ביישוב זמר ועל מנת להעמיד את הדברים על דיוקם: בידי המשטרה מצוי תיעוד ממצלמת הגוף של השוטר, המראה כי נשקפה סכנה לחייו, זאת בניגוד לנטען בפרסומים השונים ביחס לאירוע.

"האירוע נחקר ע"י המחלקה לחקירות שוטרים, ולכן לא נוכל להרחיב מעבר לכך".