בלשכת היועצת המשפטית לממשלה הודיעו הערב (שני) כי פנו למשטרה במטרה לעצור לפי שעה את הבדיקה בנושא "שתילת המידע" לכאורה מלשכת ראש הממשלה, בנוגע לחשדות נגד פעילי רע"מ שנעצרו בבוקר יום הבחירות, כשברשותם סכומי כסף גדולים ופתקי הצבעה של רע"מ.

היועמ"שית גלי בהרב-מיארה פנתה למפכ"ל המשטרה בבקשה שמשטרת ישראל לא תקדם את הבדיקה הפנימית שעליה הודיעה הבוקר, עד לתיאום הנושא באופן מסודר ולקבלת החלטה על מתכונת הבירור המתאימה, בתיאום עם פרקליט המדינה עמית איסמן.

היועמ"שית ופרקליט המדינה יקיימו דיון בפרשה

בהרב-מיארה ואיסמן הודיעו כי יקיימו דיון בעניין העברת המידע מלשכת ראש הממשלה למשטרת ישראל סמוך ליום הבחירות, וכי "במסגרת הדיון יבחנו מכלול ההיבטים הנוגעים לעניין".

הפרשה, שנחשפה אמש בתוכנית "עובדה" עם אילנה דיין בערוץ 12, עוסקת בדני גרינברג, בכיר לשעבר בלשכת ראש הממשלה, שהעביר מידע מודיעיני למשטרה, לכאורה בשליחות הלשכה ובשמה, ישירות למפכ"ל המשטרה, ולא כפי שנדרש מכל אזרח לעשות.