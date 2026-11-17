מזג האוויר היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ולאורך מישור החוף ייתכן גשם מקומי, ברובו קל. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן יישארו רגילות לעונה במרבית האזורים.

הלילה יהיה מעונן חלקית, ולאורך מישור החוף ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל.

מחר יהיה מעונן חלקית. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 12–19, תל אביב 17–23, חיפה 18–22, צפת 13–18, קצרין 13–21, טבריה 17–22, נצרת 17–21, עפולה 15–22, בית שאן 17–24, לוד 16–24, אשדוד 16–23, עין גדי 19–25, באר שבע 12–23, מצפה רמון 13–21, אילת 19–27 מעלות.