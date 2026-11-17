ניסיון פיגוע התרחש אמש (שני) בפאתי יריחו, סמוך להתנחלות החדשה באזור. לפי דובר צה"ל, מחבלים האיצו עם רכבם לעבר רכב ישראלי ופגעו בו. מיד לאחר מכן יצאו מרכבם, תקפו את יושבי הרכב הישראלי באמצעות כלי תקיפה ופצעו אותם.
בהמשך יודו אבנים לעבר הישראלים, שהגיבו בירי להסרת האיום. לפי צה"ל, באירוע נפצעו ישראלים ופלסטינים.
ארי וייס, יעקב רוטמן וישי תשובה, חובשים ב"יחידת חוד" של איחוד הצלה, סיפרו: "בסיוע כוח רפואה של צה"ל הענקנו בזירה סיוע רפואי לשני נפגעים (כבני 18) שנפצעו באורח קל. לאחר מכן הם פונו לבית החולים שערי צדק בירושלים להמשך קבלת טיפול רפואי".
כוחות הביטחון הגיעו למקום בתוך זמן קצר, הציבו חסימות במרחב ופתחו במרדף אחר חשודים. בצה"ל מסרו כי פרטי האירוע ממשיכים להיבדק.
שמונה משפחות יהודיות נכנסו לבתים באזור יריחו
בתחילת החודש נכנסו שמונה משפחות יהודיות לשמונה בתים בשטח C בפאתי יריחו, באזור שבו התרחש ניסיון הפיגוע. את מהלך ההתיישבות הובילה תנועת נחלה, בגיבוי ובליווי מועצת בנימין. לפי המועצה, הבתים נמצאים על אדמות מדינה, וחלקם ממוקמים סמוך לאתר הארכיאולוגי ארמונות החשמונאים. מובילי המהלך טוענים כי הבתים נרכשו מפלסטינים בכסף מלא וכי הרכישות מגובות במסמכי בעלות.
כניסת המשפחות לבתים נעשתה בחשאי, ללא תיאום מוקדם וללא אישור צה"ל, שמתח ביקורת על המהלך. בעקבות זאת הועברו שלוש מחלקות צבאיות, שיועדו למניעת הברחות, למשימות אבטחת המתיישבים. לאחר כניסת המשפחות קיימו מפקדים בפיקוד המרכז הערכות מצב וסיורים בשטח. לפי גורם צבאי, הליך הרכישה עדיין נבדק וקיימת אי בהירות באשר לתקינותו. גורם ביטחוני מסר כי בשלב זה לא ידוע אם הרכישה קיבלה את אישור המנהל האזרחי.