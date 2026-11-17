ניסיון פיגוע התרחש אמש (שני) בפאתי יריחו, סמוך להתנחלות החדשה באזור. לפי דובר צה"ל, מחבלים האיצו עם רכבם לעבר רכב ישראלי ופגעו בו. מיד לאחר מכן יצאו מרכבם, תקפו את יושבי הרכב הישראלי באמצעות כלי תקיפה ופצעו אותם.

בהמשך יודו אבנים לעבר הישראלים, שהגיבו בירי להסרת האיום. לפי צה"ל, באירוע נפצעו ישראלים ופלסטינים.

ארי וייס, יעקב רוטמן וישי תשובה, חובשים ב"יחידת חוד" של איחוד הצלה, סיפרו: "בסיוע כוח רפואה של צה"ל הענקנו בזירה סיוע רפואי לשני נפגעים (כבני 18) שנפצעו באורח קל. לאחר מכן הם פונו לבית החולים שערי צדק בירושלים להמשך קבלת טיפול רפואי".

כוחות הביטחון הגיעו למקום בתוך זמן קצר, הציבו חסימות במרחב ופתחו במרדף אחר חשודים. בצה"ל מסרו כי פרטי האירוע ממשיכים להיבדק.