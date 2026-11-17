שריפה פרצה הבוקר (שלישי) בבניין מגורים בן תשע קומות ברחוב שפע חיים בטבריה. חמישה צוותי כיבוי מתחנת טבריה הוזעקו למקום וחילצו 13 דיירים שנלכדו בדירותיהם בעקבות עשן כבד שחדר אליהן, בהם 11 ילדים ושני מבוגרים.

לפי כבאות והצלה לישראל, עם הגעת הצוותים למקום זוהה מוקד השריפה, וחדר המדרגות היה אפוף עשן. לוחמי האש פעלו לכיבוי השריפה ובמקביל לחילוץ הדיירים, חלקם באמצעות מנוף גבהים. לאחר כיבוי מוקד השריפה פעלו הצוותים לשחרור העשן מהמבנה.

רשף מאיר אלבז, מפקד האירוע, סיפר: "עם הגעתנו זיהינו עשן סמיך בחדר המדרגות וקיבלנו דיווחים על דיירים, משפחות וילדים, שאינם יכולים לצאת מדירותיהם. פעלנו במקביל לכיבוי השריפה ולחילוץ הלכודים, חלקם באמצעות מנוף גבהים. בסך הכול חילצנו 13 דיירים מהמבנה".