פרופ' אוהד הוכמן, מנכ"ל המרכז הרפואי בני ציון בחיפה, נבחר לתפקיד יו"ר האיגוד למנהל רפואי בישראל, במקביל להמשך כהונתו כמנכ"ל המרכז הרפואי. בחירתו לתפקיד מציבה אותו בעמדה מרכזית בקידום תחום המנהל הרפואי בישראל ובחיזוק שיתופי הפעולה בין העוסקים בתחום במערכת הבריאות.

האיגוד למנהל רפואי בישראל מאגד את העוסקים בתחום המנהל הרפואי במערכות הבריאות ובכל רמות הניהול, בהם רופאים מומחים ומתמחים בתחום ורופאים העוסקים במנהל רפואי במערכות הבריאות.

פרופ' הוכמן: "המנהל הרפואי הוא נדבך מרכזי ביכולתה של מערכת הבריאות להתמודד עם האתגרים"

פרופ' אוהד הוכמן: "אני רואה בבחירה בי לתפקיד יו"ר האיגוד למנהל רפואי הבעת אמון והזדמנות משמעותית לתרום לקידום מערכת הבריאות בישראל. המנהל הרפואי הוא נדבך מרכזי ביכולתה של מערכת הבריאות להתמודד עם האתגרים המורכבים הניצבים בפניה, תוך שמירה על איכות הטיפול, בטיחות המטופלים ופיתוח ההון האנושי".

"אני מאמין בחשיבות שיתוף הפעולה בין כלל הגורמים העוסקים בתחום ובקידום שיח מקצועי שיתרום לשיפור מתמיד של השירות הרפואי בישראל. אמשיך למלא את תפקידי כמנכ"ל המרכז הרפואי בני ציון לצד האחריות החדשה שהוטלה עליי", סיכם פרופ' הוכמן.