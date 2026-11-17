3,000 טיסות שבוטלו, יותר מ-10,000 טיסות שנדחו ועשרות מיליארדי דולרים, אלו היו רק חלק מהמחירים של השבתת המטוסים הנרחבת שאירעה בשישי האחרון (13.11) בארה"ב. על פי הרשויות, ההשבתה, הנרחבת ביותר מאז אירועי 11 בספטמבר 2001, נגרמה בשל תקלה מקומית בשני ראוטרים מיושנים, שהפעילו עומס יתר על המערכת.

אבל לדעת אהרון לפידות, מדובר רק בקצה הקרחון. "הסיבה המהותית להשבתה הייתה שמערכת התעופה בארצות הברית מתוחה עד הקצה, רגע מקריסה, בגלל הזנחה מתמשכת ומחסור בכוח אדם", הוא מספר בריאיון ל'דבר'. "אם זה לא ישתנה, אנחנו נראה אירועים חמורים יותר". ללפידות היסטוריה ארוכה בתחום התעופה. בין היתר, שימש כעורך מגזין התעופה של בטאון חיל האוויר, ראש דסק החדשות בידיעות אחרונות וסגן העורך הראשי בישראל היום. לדבריו, המצב בארצות הברית נגרם משילוב של הזנחת תשתיות חמורה ומשבר חמור בכוח אדם מיומן.

"חשוב להבין שארה"ב, הייתה המקום של כל החידושים, אז דבר ראשון כל מערכת חדשה בתחום התעופה הותקנה שם", מספר לפידות. "אבל זה היה לפני 40 שנה. מאז, בזמן שבאירופה המערכות החדשות יותר היו הבסיס, המערכת הבסיסית לא השתנתה שם. הם כל הזמן דחו את ההחלפות, וזה הפך להיות טלאי על טלאי על טלאי, כשהמערכת היסודית מתפוררת לגמרי".

לדבריו, הגורם המיידי לתקלה הנוכחית היה תקלה מינורית יחסית. "שני ראוטרים בשולי המערכת עשו תקלה. אבל בגלל שכל המערכת מתפוררת, זה הכניס אותה למערבולת, ובכדי להפסיק אותה היו צריכים לאפס אותה, כלומר להפסיק את כל הטיסות בארצות הברית ואליה". לפידות מסביר שהמערכות כובו בזמן כדי למנוע אסון מיידי, אבל אסון כזה בהחלט היה קרוב. "הם כנראה עצרו ממש בזמן, כי לא קרתה תאונה, אבל זה ממש לא היה רחוק. ארבע שעות ועשרים דקות, זה הזמן שלקח להם לתקן את התקלה. אני אוהב את המספר הזה, הספציפי".

לפי לפידות, מדובר בעצירה בקנה מידה חסר תקדים. "ארצות הברית היא המדינה עם השמיים העמוסים ביותר בעולם. תחשוב שמטוס שעוצר, זו לא רק הטיסה הזו שבוטלה. זו גם הטיסה אחריו שצריכה את הנתיב, והטיסות האחרות שמתעכבות, או עוד לא יצאו מאיפה שהן הגיעו". המצב היה חמור עד כדי כך שגם מערכת הבקרה האווירית של אירופה, יורוקונטרול, נאלצה לשנות חלק מלוח הזמנים של הטיסות שלה, ואיתה גם ישראל, שמסופחת אליה.

"מדובר בעלות של עשרות רבות של מיליארדים", הוא מספר. "עיכובים ועיכובים של עיכובים. אומרים שכל דקה של כל מטוס על הקרקע עולה מאה דולר. דמיין לעצמך את המתמטיקה".

הזנחת התשתיות והמחסור בפקחי תעופה בארה"ב

את כל הנזק הכלכלי הזה, והנזק האפשרי לחיי אדם, היה ניתן למנוע, לפי לפידות. "צריך היה כבר מזמן לעשות עדכוני תשתית נרחבים שם, אבל זה דורש המון המון כסף מהממשל הפדרלי ומה-FAA, אז ממשלות מרחו את זה מאחת לשנייה. אנחנו מדברים פה על עשרות מיליארדי דולרים, וזה הולך וגדל ככל שזה נמרח".

על תחום התעופה בארה"ב אחראית רשות התעופה הפדרלית (FAA). בתוקף תפקידה כרשות פדרלית, היא מייצגת את הממשל המרכזי ואחראית לקביעת תקנים אחידים בתחום התעופה, להפעלתם ולאכיפתם בכל מדינות האיחוד.

בפועל, לטענת לפידות, הרשות נמנעת מהשקעת משאבים, ובכך מובילה לגירעון תשתיתי חמור. "הם שחקו כבר את כל שולי הביטחון שהם לקחו", הוא מספר. "הטכנולוגיה יותר ויותר גרועה, וגם כוח האדם המיומן במצב איום. לדוגמה, המצב עם פקחי תעופה היה גרוע כבר כמה שנים, היה מחסור גדול. אבל אז אילון מאסק הגיע עם המשרד שלו להתייעלות, ופיטר אלפי פקחי תעופה נוספים. הפקחים הנותרים נאלצו לעבוד משמרות ארוכות בהרבה, כולל בסופ"שים. זה שחק אותם מאוד. חלקם עזבו, אבל גם אלו שלא, שחוקים מאוד". פקח תעופה נחשבת משרה שוחקת מאוד, בשל השילוב בין שעות ארוכות למשקל הרב של חיי אדם בכל טיסה. "דמיין לעצמך להיות אחראי על חיים ומוות בכזה היקף, כל יום בשבוע".

התוצאה, לדברי לפידות, מפחידה. "אנחנו פסע מאסון רציני עוד יותר. דמיין לעצמך שהם לא היו עוצרים את התקלה בזמן, ובכל זאת רק בשדה אחד, בין רק שני מטוסים, הייתה בעיה בתיאום. התנגשות של רק שני מטוסים, זה אירוע של 500 הרוגים".

"לפי נתונים שקראתי, כ-75% משדות התעופה בארה"ב נמצאים באיוש חסר מבחינת כוח אדם, בנוסף לבעיה הטכנולוגית. רק לפני כמה שבועות, מטוס אל על שעמד לנחות בארה"ב איתר פגר של אווז על השדה. הוא התרומם ושינה מסלול, שזה דבר נורמלי. התמרון שעשה המטוס נקרא ״הליכה סביב״ שפירושה נטישת הנחיתה והמראה להקפה לקראת נסיון נחיתה נוסף. הטייס ביקש הנחיות בקשר לכיוון ולגובה שאליו יש לפנות והפקח ענה: 'אני לא יודע, אני לא בטוח'. אתה מבין מה זה עבור טייס לשמוע דבר כזה? זו סכנת מוות".

המצב בישראל ובאירופה טוב יותר, אך לא מושלם

לדברי לפידות, המצב בישראל טוב מעט יותר. "קודם כל יורוקונטרול, המערכת האירופית, משתמשת במערכות עדכניות יותר, ומשקיעה בהן יותר", הוא מספר. "מעבר לזה, בישראל יש לנו מה שנקרא יתרון לקוטן. יש לנו רק שני מגדלי פיקוח ששווה לדבר עליהם, נתב"ג ורמון".

ישראל כן סובלת משמיים עמוסים יחסית. "בשל עוד סוג של מטוסים, חברינו מחיל האוויר", מספר לפידות בחיוך. אולם לדבריו, צוותי האוויר בישראל יודעים לחיות היטב עם התופעה הזו. ההשקעה בתשתיות בישראל, שפועלת אחרת מזו שבארצות הברית, מאפשרת כרגע רמה "סבירה" של התשתיות, להגדרתו.

האם ארה"ב תתחיל לנוע לכיוון הזה בחזרה? "הם חייבים, אבל הממשל שם נמנע מזה הרבה זמן, והנשיא הנוכחי בלתי צפוי. ה-FAA נקבו בעלות של 50 מיליארד דולר, וזה בטח יעלה עוד ועוד. אבל הם חייבים להיכנס לזה במהירות, אחרת המערכת פשוט תקרוס".