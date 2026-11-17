אחרי שהגיע לשיא ב-2025: מספר המועסקים בבניין ירד ב-9% בתחילת 2026

בסוף 2025 הגיע מספר המועסקים בענף הבניין לשיר של 387 אלף, כ-8% מעל לרמתו ערב המלחמה, ועד לסוף הרבעון השני של 2026 חלה ירידה ל-352 אלף מועסקים | באגף הכלכלן הראשי מסבירים את הנתונים בירידה בביקוש, וממליצים לבחון מחדש את הגדלת מספר העובדים הזרים

במחצית הראשונה של 2026 נרשמה ירידה של 9% במספר המועסקים בענף הבניין, מ-387 אלף במחצית השנייה של 2025 ל-352 אלף מועסקים, כך עולה מסקירה של אגף הכלכלן הראשי באוצר שפורסמה אתמול (שני). עיקר הצמצום, ציין הכלכלן הראשי, הוא בתעסוקה של עובדים ישראלים. באגף מסבירים זאת בירידה בביקוש, וממליצים לממשלה לבחון מחדש את מדיניות הגדלת מספר העובדים הזרים בענף.

הכלכלן הראשי ציין כי עם פרוץ מלחמת חרבות ברזל, וההגבלות על כניסת עובדים פלסטינים לישראל, צנח מספר העובדים בענף הבניין מכ-359 אלף ערב המלחמה לכ-235 אלף בסוף הרבעון הרביעי של 2023. מאז נרשמה התאוששות מהירה יחסית, בין היתר על רקע שינוי המדיניות הממשלתית וההרחבה המשמעותית של אישורי העבודה לעובדים זרים.

בסוף 2025 הגיע מספר המועסקים בענף לשיא של 387 אלף, כ-8% מעל לרמתו ערב המלחמה – כששיעור הפלסטינים מבין העובדים ירד מכ-31% ערב המלחמה לכ-6% בלבד ברבעון השני של 2026. באגף הכלכלן הראשי ציינו כי לצד הגידול במספר העובדים הזרים בענף, נרשם גידול גם בתעסוקת הישראלים בו, ובפרט ערבים ישראלים.

עם זאת, כאמור, במחצית השנייה של 2026 ירד מספר המועסקים בענף בכ-35 אלף איש – כשרוב הירידה נבעה מצמצום בתעסוקת הישראלים בו. זאת, במקביל להמשך הגידול במספר העובדים הזרים המועסקים בענף. ברבעון השלישי של 2026 נרשם גידול מסוים בהעסקת העובדים המקומיים, אך מספרם נותר נמוך בכ-7% מזה שנרשם בסוף שנת 2025.

נכון לרבעון השני של 2026 הועסקו בענף הבניין בישראל 235 אלף עובדים ישראלים מהם 112 אלף ערבים ישראלים, ו-89 אלף עובדים זרים. זאת לעומת 284 אלף עובדים ישראלים ברבעון האחרון של 2025, מהם 144 אלף ערבים ישראלים, ו-77 אלף עובדים זרים.

את המגמה מסבירים באגף הכלכלן הראשי בירידה בהתחלות הגמר והבנייה במהלך שנת 2026, הירידות במחירי הדיור והצטברות מלאי הדירות החדשות, העשויות להעיד על התמתנות הפעילות בענף – המתורגמת לירידה בביקוש לעובדים.

בהתאם, ממליצים באגף הכלכלן הראשי לממשלה לבחון מחדש את המדיניות הקיימת של הגדלת מספר העובדים הזרים בענף, תוך התחשבות בהשלכותיה האפשריות על תעסוקת העובדים המקומיים.