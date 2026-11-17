יו"ר ועדת החוץ והביטחון אביגדור ליברמן (ישראל ביתנו) התייחס בפתח ישיבת הוועדה לחוק הגיוס ואמר: "אין כרגע שום מתווה. התחנה הראשונה תהיה הרמטכ"ל, שחייב לאשר שהחוק נותן מענה לצרכים של צה"ל".

בפתח הדיון התייחס יצחקי גליק מתנועת המילואימניקים אל הדגל לדברים קודמים של ליברמן, שלפיהם המתווה שגיבש יעבור "גם את לנדו וגם את בג"ץ": "אני חושב שגם יו"ר הוועדה יודע שאין שום חוק שיעבור גם את הרב לנדו וגם את בג״ץ. וגם אם תהיה פה מריחת זמן ומשיכת זמן, לנו, למשרתי המילואים, אין זמן. למדינת ישראל אין זמן בנושא הזה. הנושא הזה מתגלגל כבר שלושים שנה. אתה, כבוד היושב-ראש, היית הקול שנשא את הדגל הזה ולא היה מוכן לשום פשרות בנושא הזה. וברגע שהכוח מגיע לידיך, זה הנושא הראשון שאתה מוותר עליו".

ליברמן הגיב לדבריו: "פסק הדין הכי חשוב הוא פסק הדין של הציבור. לצערי, כל גוש השינוי, עם כל הדחיפה למשרתים וכל הרצון שלנו להוביל חוק מקסימליסטי, אנחנו קיבלנו 40 אחוז מסך כל הציבור הישראלי. 60 אחוז מהציבור הישראלי לא תמך בנו. דבר שני, אמרתי אתמול שהחוק, לפני הכול, חייב לעבור שלוש תחנות. התחנה הראשונה תהיה הרמטכ"ל. הרמטכ"ל חייב לאשר שהחוק נותן מענה לצרכים של צה"ל".

עוד אמר: "כולם ממהרים לבקר את המתווה החדש. אני לא מכיר שום מתווה. כרגע זה פשוט לא קיים, ואנחנו, כמו תמיד, משתדלים לגשת לזה בצורה יסודית, לעשות מיפוי של כל הבעיות, אז אנחנו כרגע נמצאים בשלב של מיפוי."

ח"כ יאיר גולן אמר בדיון: "קודם כל יש לנו רוב וצריך לממש אותו. גם חוק לא יוליד מחר המוני לוחמים, אם רוצים להקטין את העומס על חיילי המילואים לאלתר, צריך להתחיל לסגור חזיתות".