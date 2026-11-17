צעירה בת כ-20 נהרגה היום (שלישי) בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 5856 סמוך לערערה. צוות מד"א וחובש ארגון 'הצלה' איתרו אותה עם חבלה רב מערכתית, ללא דופק וללא נשימה, ולאחר פעולות החייאה קבעו את מותה. נהג הרכב השני, בן כ-50, פונה במצב קל לבית החולים העמק בעפולה.

מצוות מד"א שהגיע למקום נמסר: "מדובר בתאונת דרכים מזעזעת בין 2 כלי רכב עם פגיעות פח קשות. צעירה כבת 20 הייתה מחוסרת הכרה כשהיא לכודה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלה רב מערכתית. תוך כדי פעולות החילוץ התחלנו בביצוע פעולות החייאה שכללו עיסויים הנשמות ומתן תרופות כשבסופן נאלצנו לצערנו לקבוע את מותה במקום".