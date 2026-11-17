בריטניה הודיעה היום (שלישי) כי תטיל סנקציות על שמונה חברות בנייה ישראליות המעורבות בבנייה ביהודה ושומרון, ועל ארגון צו 9 שעוסק בחסימת סיוע לרצועת עזה. החברות שעליהן יוטלו הסנקציות, הכוללות הקפאת נכסים ופסילת דירקטורים מכהונה, הן בין היתר החברה לפיתוח הר חברון בע"מ, חמדת שומרון בע"מ וחברת ש.א.ג. (ולוול) בנייה ופיתוח בע"מ.

הממשלה הבריטית הכריזה על חבילת הסנקציות זמן קצר לפני המועדים האחרונים להגשת הצעות למכרז הבנייה בשטחיE1, פרויקט בנייה שחוצה את יהודה ושומרון ומנתק את הרשות הפלסטינית ממזרח ירושלים, ובכך יקשה על האפשרות להסדר מדיני עם הפלסטינים.

"ההגנה על פתרון שתי המדינות היא המצפן המנחה את גישתה של הממשלה הזאת", אמר שר החוץ הבריטי אד מיליבנד בהצהרה. "לכן המסר שלי בנוגע ל-E1 ברור: אל תגישו הצעות למכרז, אל תבנו ואל תפיקו רווחים מהרס פתרון שתי המדינות".

הידרדרות ביחסי בריטניה וישראל

הסנקציות הן האחרונות בשורה של צעדים שנקטה בריטניה נגד ההתנחלויות ביהודה ושומרון. יחסיה של בריטניה עם ישראל הידרדרו משמעותית בשלוש השנים האחרונות, בשל המלחמה בעזה והרחבת ההתנחלויות.

בספטמבר איימה ישראל לסגור את בניין הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים, בתגובה להחלטה בלונדון להטיל סנקציות מסחריות על ההתנחלויות הישראליות בגדה המערבית. בחודש שעבר הגיעו דיפלומטים בריטים וישראלים להסכם ברגע האחרון, שמנע את סגירת הקונסוליה.

בשנת 2025 הצטרפה בריטניה לכמה מדינות נוספות שהכירו במדינה פלסטינית כאמצעי לקידום פתרון שתי המדינות, ובספטמבר הודיעה על תוכניות לאסור יבוא מההתנחלויות. בשנה שעברה הטילה בריטניה סנקציות גם על השרים איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ', בטענה כי הסיתו שוב ושוב לאלימות נגד פלסטינים.

מארגון צו 9 נמסר בתגובה להודעה על הסנקציות כלפיו: "הבריונות של בריטניה כלפי חברות, ארגונים ואזרחים ישראליים היא צעד חמור שאסור לעבור עליו בשתיקה. הטלת סנקציות על גופים ישראליים אינה עניין שאפשר לסכם בהודעת גינוי או במחאה דיפלומטית מנומסת. אנו דורשים מממשלת ישראל להתייצב לצד האזרחים והארגונים שנפגעו, להעניק להם הגנה וסיוע משפטי. על מדינת ישראל לעצור את הסיוע שמחזק ומעצים את חמאס, כדי להוכיח שביטחון תושבי המדינה מעל הכל.

"מדינת ישראל אינה יכולה להפקיר את אזרחיה וארגוניה. האחריות להגן עליהם היא של הממשלה, ועליה לפעול בנחישות, ללא היסוס וללא הבחנה על בסיס מחלוקות פוליטיות. מי שפועל למען האינטרסים של מדינת ישראל ואזרחיה לא צריך להישאר לבד מול צעדים חד-צדדיים של ממשלות זרות".