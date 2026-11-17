מפקחי היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח) במשרד החקלאות וביטחון המזון סיכלו היום (שלישי) הפצה של כ-26 טונות ירקות שהוברחו מהרשות הפלסטינית.

שתי המשאיות שנתפסו הובילו תוצרת חקלאית שנועדה לשיווק בעמקים בצפון, בין היתר באזור הגלבוע. התוצרת כללה עגבניות, מלפפונים, כרוביות, פלפלים, קישואים וזעתר שהגיעו משטחי הרשות הפלסטינית ונועדו לשיווק באזור העמקים.

בשל החשש לבריאות הציבור, התוצרת הועברה להשמדה. נגד נהגי המשאיות נפתחו הליכים פליליים.

מבדיקת המפקחים עולה חשד שבית אריזה ישראלי בבקעה רכש תוצרת פלסטינית לא מפוקחת והשתמש בתעודות על שמו כדי להציגה כתוצרת ישראלית, כדי לאפשר את שיווקה בישראל.

"סיכונים משמעותיים לבריאות הציבור"

בשני אירועים נוספים נתפסו כ-200 ק"ג תמרים במעבר הבקעה וכ-70 ק"ג תותים במעבר אליהו במסגרת פעילות האכיפה של היחידה במעברים. בבדיקות שגרתיות של כלי רכב. בשני המקרים נמצאה תוצרת חקלאית בכמות מסחרית, שהובלתה נעשתה בניגוד לחוק.

משה אחרק, מנהל היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח) במשרד החקלאות וביטחון המזון: "אנחנו רואים בחומרה ניסיונות להסתיר את מקור התוצרת ולעקוף את מערך הפיקוח. כשמקור התוצרת מוסתר, אין אפשרות לוודא באילו חומרי הדברה רוססה, אם נותרו בה שאריות החורגות מהמותר ובאילו מים הושקתה. כל אלו מהווים סיכונים משמעותיים לבריאות הציבור. במקרה הזה, המפקחים עצרו את הסחורה בדרכה לשיווק, והיחידה תמשיך לפעול במעברים כדי למנוע מתוצרת שלא עברה את הפיקוח הנדרש להגיע לצלחת של הציבור".