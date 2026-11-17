יו"ר ועדת הבחירות המרכזית השופט נעם סולברג וראש השב"כ דוד זיני פרסמו הערב (שלישי) הודעה משותפת על מצב החקירה לגבי החשד ששולם שוחד בחירות לבוחרים – דבר שהשפיע על תוצאות הבחירות.

בהודעה נכתב: "בהתייחס לחקירה שהחלה להתנהל בשב"כ, ובתוקף המחוייבות ליידע את הציבור כאשר ניתן לעשות כן, מבקש יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון כב' השופט נעם סולברג, על דעתו של ראש השב"כ, מר דוד זיני, לעדכן כדלהלן:

1. כזכור, סמוך לאחר יום הבחירות הִנחה יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית את שירות הביטחון הכללי לפתוח בחקירה, בעקבות מידע מודיעיני שהוצג לו.

2. ראש שירות הביטחון הכללי, ואנשי השירות, נרתמו למשימה באופן חוקי וממלכתי. החקירה מתנהלת ללא לֵאות, כדי לרדת לחקר האמת, ולבדוק האם יש ראיות לפעילות בלתי תקינה שעלולה היתה להשפיע על תוצאות הבחירות; עיקרה – החשד ששולם שוחד בחירות לבוחרים. פתיחת החקירה התחייבה, נוכח המיידעים המודיעיניים שהוצגו ליושב ראש ועדת הבחירות.

3. אמש עדכן ראש השב"כ את יושב ראש הוועדה בממצאי החקירה עד כה. בחינת המפה הראייתית והמודיעינית מעלה חשדות לרוב, אם כי בשלב זה אין ראיות לתשלום שוחד בחירות לבוחרים, בהיקף שעשוי להשפיע על תוצאות הבחירות. החקירה עודנה מתנהלת, ותתנהל כדין, במקצועיות, חשיבותה רבה; אך נוכח הממצאים, המיקוד עובר להיבטים ביטחוניים יותר – נושאי חתרנות והשפעה זרה – שאינם בליבת הליך הבחירות ותוצאותיו.

4. יושב ראש ועדת הבחירות הודה לראש השב"כ ובאמצעותו לאנשי השב"כ כולם. עשׂייתם, שהשתיקה יפה לה – בּרוכה. ראוי לציבור הישראלי ולדמוקרטיה הישראלית מגן כשירות הביטחון הכללי. ראוי להשאיר את שירות הביטחון הכללי, המגן על כולנו, מחוץ לשיח הפוליטי. השירות פעל ופועל ביושר, במקצועיות ובממלכתיות.

5. כמקובל, וכמדי מערכת בחירות, במהלך השבוע הבא תעביר ועדת הבחירות המרכזית לרשויות החקירה תלונות שונות שהצטברו אצלה, לצורך בחינה האם יש לפתוח בגינן בחקירה על-די הרשויות המוסמכות. הוועדה תלווה חקירות אלה כדי להבטיח את מיצויין. יחד עם זאת, מודגש כי למיטב בדיקתנו, אין בתלונות אלה כדי להשפיע על תוצאות הבחירות; אך כל תלונה יש לבדוק, ובמקרים המתאימים – לחקור ולהעמיד לדין. הכל לשם הבטחת טוהר הבחירות".