רשות הרישוי הארצית במינהל התכנון הודיעה הבוקר (שלישי) כי הושלם הליך הרישוי של הקו הסגול של הרכבת הקלה בגוש דן, לאחר השלמת העבודות האחרונות בקו.

חברת נת"ע והזכייןיוכלו להתחיל לשלב נסיעות המבחן לקראת הפעלתו הרשמית של הקו, שמתוכננת ליוני 2028.

על פי הרשות, בשלוש השנים האחרונות כללו תהליכי אישור הרישוי את אישורן של מעל למאה חבילות עבודה בקו.

הקו הסגול, שבנייתו החלה ב-2018, עתיד לחבר מזרח מטרופולין תל אביב, ובכלל זה יהוד-מונוסון, אור יהודה, קריית אונו ורמת גן, למרכז תל אביב. במשרד התחבורה מקווים שהוא ישמש עשרות מיליוני נוסעים מדי שנה, ויקל את הפקקים בגוש-דן.

"הקפדנו לשמור על איזון בין קידום מהיר של העבודות לבין איכות תכנונית בלתי מתפשרת," אמר רון רקח, מנהל רשות הרישוי הארצית "תוך שיתוף פעולה מלא עם נת"ע, הזכיין והרשויות המקומיות. זו בשורה אמיתית לתושבי המטרופולין ולמערכת ההסעה ההמונית בישראל."