השכר החציוני במגזר הציבורי למשרה מלאה עמד בשנת 2025 על 14,696 שקלים, כך עולה מדו"ח השכר במגזר הציבורי שפירסם היום (שלישי) אגף שכר והסכמי עבודה. המגזר הציבורי גדל ב-3.7% ביחס ל-2024, ומונה כיום כ-680 אלף עובדים, ללא הגופים הביטחוניים המסווגים. מנוע הצמיחה המרכזי בגיוסים היה מערכת הבריאות, שרשמה את הזינוק החד ביותר עם תוספת של 6.6% בכוח האדם.

השכר הממוצע במגזר הציבורי עמד על 18,255 שקלים, עלייה של כ-2.26% בהשוואה לשנת 2024 אך ביחד עם עלייה במדד המחירים הממוצע לצרכן, מדובר למעשה בשחיקה של כ-0.76% בשכר הריאלי הממוצע במגזר הציבורי. העלייה בשכר הממוצע במגזר הציבורי הייתה אף נמוכה בהשוואה לעלייה בשכר הממוצע הכללי במשק, שעמדה על 3.4% (ועלייה של כ-0.4% בשכר הריאלי הממוצע הכללי במשק).

נשים מהוות כ-70% מכלל עובדי המגזר הציבורי אך 46.2% בלבד מהבכירים במגזר הציבורי. פער השכר הממוצע בין גברים לנשים עומד על 26.2%, ונובע משונות בתמהיל המגדרי בעיסוקים, ומהבדלי הייצוג בתפקידי ניהול בכירים. שיעור הנשים מבין רבעון מקבלי השכר הנמוך במגזר הציבורי עמד על 81.5%.

שכר עובדים במגזר הציבורי

דירוג מקצועי מספר עובדים חלק מכלל העובדים שכר ממוצע למשרה מלאה מנהלי 147,354 18.3% 15,745 ש"ח תומכות חינוך 80,085 9.9% 9,709 ש"ח מורים תואר ראשון 79,272 9.8% 14,820 ש"ח מורים תואר שני 70,483 8.7% 18,083 ש"ח אחים ואחיות 43,109 5.3% 23,439 ש"ח מח"ר 37,865 4.7% 18,693 ש"ח חוזים אישיים 35,389 4.4% 16,774 ש"ח עובדי הוראה 27,819 3.4% 17,028 ש"ח סגל אקדמי זוטר 16,719 2.1% 12,416 ש"ח רופאים מומחים 15,063 1.9% 49,583 ש"ח עובדים סוציאליים 15,596 1.9% 17,319 ש"ח הנדסאים וטכנאים 11,493 1.4% 25,036 ש"ח

השכר הממוצע של הדרג המינהלי, המונה 147.4 אלף עובדות ועובדים עמד על 15,745 שקלים למשרה מלאה; השכר הממוצע של דירוג המח"ר (עובדים אקדמאים) המונה 37.9 אלף עובדים עמד על 18,693 שקלים למשרה מלאה; השכר של 35.4 אלף העובדים בדירוג 'חוזים אישיים' עמד על 16,774 שקלים למשרה מלאה.

השכר הממוצע של 43.1 אלף האחים והאחיות עמד על 23,439 שקלים למשרה מלאה; השכר הממוצע של 15.6 אלף הרופאים המומחים עמד על 49,583 שקלים למשרה מלאה; השכר הממוצע של כ-6.4 אלף הרופאים המתמחים (והתחומיים) עמד על 23,967 שקלים למשרה מלאה; השכר הממוצע של כ-6.7 אלף הפסיכולוגים בשירות הציבורי עמד על 21,208 שקלים למשרה מלאה; השכר הממוצע של 15.6 אלף העובדים והעובדות הסוציאליים עמד על 17,319 שקלים למשרה מלאה.

השכר הממוצע של 70.5 אלף המורים בעלי תואר שני עמד על 18,083 שקלים למשרה מלאה; השכר הממוצע של 79.3 אלף המורים בעלי תואר ראשון עמד על 14,820 שקלים למשרה מלאה. השכר הממוצע של 27.8 אלף העובדים בדירוג 'עובד הוראה' עמד על 17,028 שקלים למשרה מלאה; השכר הממוצע של 80.1 אלף תומכות ההוראה עמד על 9,709 שקלים למשרה מלאה.

השכר הממוצע של 16.7 אלף עובדי הסגל האקדמי הזוטר עמד על 12,416 שקלים למשרה מלאה בעוד שהשכר הממוצע של כ-9 אלף עובדי הסגל האקדמי הבכיר עמד על 32,474 שקלים למשרה מלאה.

אפי מלכין, הממונה על השכר והסכמי עבודה: "אנו רואים בהנגשת נתונים מנוע מרכזי לניהול ציבורי מתקדם. איחוד המידע מכלל המגזר הציבורי מאפשר לנו לזהות מגמות, לייעל משאבים ולקבל החלטות מושכלות על בסיס תמונה מלאה. כל זאת כחלק ממהלך כולל שתכליתו שיפור השירותים הציבוריים הניתנים לתושבי המדינה".