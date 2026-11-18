מזג האוויר היום (רביעי) יהיה מעונן חלקית. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות, והן יהיו רגילות לעונה במרבית האזורים. הלילה יהיה מעונן חלקית.

מחר (חמישי) יהיה בהיר עד מעונן חלקית. צפויה עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן יוסיפו להיות רגילות לעונה במרבית האזורים.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 12–19, תל אביב 17–23, חיפה 17–22, צפת 13–18, קצרין 14–21, טבריה 16–24, נצרת 16–22, עפולה 14–24, בית שאן 17–26, לוד 16–23, אשדוד 17–23, עין גדי 19–25, באר שבע 13–23, מצפה רמון 13–20 ואילת 19–27 מעלות.