צעיר בן 22 נורה למוות הלילה (רביעי) באירוע ירי בדאליית אל-כרמל. שני בני אדם נוספים נפצעו באירוע, בהם צעיר בן 24 שמצבו בינוני וגבר בן כ-30 שמצבו לא נמסר.

בשעה 00:13 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב כרמל על שלושה פצועים ביישוב. חובשים ופרמדיקים של מד"א שהגיעו למקום מצאו את הצעיר בן ה-22 ללא סימני חיים, עם פציעות חודרות, וקבעו את מותו במקום. צוותי מד"א העניקו טיפול רפואי לשני הפצועים הנוספים ופינו את הגבר כבן ה-30 לבית החולים רמב"ם ואת הצעיר בן ה-24, שנפצע באורח בינוני, לבית החולים כרמל. השניים סבלו מפציעות חודרות.

המשטרה פתחה בחקירת האירוע. לפי המשטרה, הרקע לירי ככל הנראה פלילי ונסיבותיו נבדקות.