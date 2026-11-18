עלייה דרמטית של כ-25% במספר הפניות למרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית ב-2025 – כך עולה מהדו"ח השנתי של איגוד מרכזי הסיוע שפורסם היום (רביעי) עוד עולה מהדו"ח כי מספר הפניות על שימוש בסמי אונס הוכפל, ובמקביל, ו-82% מהתיקים שנפתחו על עבירות מין והטרדות מיניות נסגרו ללא הגשת כתב אישום. הדו"ח חושף את נתוני הפניות שהגיעו למרכזים, לצד נתונים מהמשטרה, המחלקה לחקירות שוטרים, בתי המשפט, בתי הסוהר ומערכת החינוך.

מנכ"לית האיגוד, אורית סוליציאנו, אמרה עם פרסום הדו"ח כי "המלחמה אינה מסתיימת בשדה הקרב. השלכותיה מחלחלות אל תוך החברה הישראלית והן ניכרות גם בנתונים שאנו מציגות בדו"ח זה". האיגוד פועל לקידום חקיקה ומדיניות, מאבקים ציבוריים, מחקר, חינוך והכשרה, וקידום שינויים מערכתיים במערכת המשפט, באכיפת החוק ובשירותי הטיפול והשיקום. "פעילות זו נועדה להבטיח שנפגעות ונפגעי אלימות מינית יזכו להכרה, לצדק ולמענים ראויים, ולפעול למניעת פגיעות נוספות".

ב-95% מהפניות, התוקף הוא אדם מוכר

65,184 פניות הגיעו בשנת 2025 למרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית הפרושים בכל רחבי הארץ, ובכל הציבורים הישראלים, מהן 20,844 פניות חדשות, כשרוב הפונות למרכזי הסיוע – 86% – הן נשים או ילדות. ההבדל המרכזי בין פניות הנשים והילדות לאלו של הגברים והילדים, הוא גיל הפגיעה – בעוד 22% מהילדות או הנשים מדווחות על פגיעה עד גיל 12, אצל הגברים והילדים מדובר ב-38% מהפניות.

30% מהפניות שהגיעו למרכזי הסיוע בשנת 2025 היו בגין אונס, 21% בגין גילוי עריות, 20% בגין הטרדה מינית ו-2% מהפניות היו בגין פגיעה מינית קבוצתית. אחד הנתונים הדרמטיים ביותר בדוח מצביע על גידול מתמשך במספר הפניות על פגיעה מינית בהשפעת סמי אונס – מ-44 פניות ב-2023 ל-110 פניות ב-2024 (גידול של יותר מפי 2), ל-218 פניות ב-2025 – עלייה של 98%.

ב-95% מהפניות הפוגע הוא גבר וב-34% מהפניות הפוגע הוא בן משפחה – הורה, אח, דוד, בן דוד או בקרבה משפחתית האחרת. ב-14% מהפניות הפוגע הוא בן הזוג בהווה או בעבר, ב-5% מדובר בפוגע שהוא רופא או מטפל, ב-4% מדובר על עמית לעבודה. רק 5% מסך הפניות עוסק באדם זר לחלוטין.

70% מהנפגעים בילדות פנו לסיוע רק אחרי 10 שנים או יותר

כשמדובר בילדים וילדות עד גיל 12 מרבית הפגיעות (65%) הן גילוי עריות, דבר החופף לנתון לפיו 74% מכלל מקרי הפגיעה בילדים וילדות מתרחש בבית. 70% מהפונים והפונות על פגיעה עד גיל 12 פנו לראשונה בשנת 2025, אחרי 10 שנים או יותר ממקרה הפגיעה.

נתוני הפגיעה בנוער, גילי 13 עד 18, מגלים ש-28% מהם היו קורבן של גילוי עריות, 30% מהם עברו אונס או ניסיון אונס, 6% מהם עברו פגיעה ברשת ו-4% עברו פגיעה מינית קבוצתית. 45% מהם נפגעו בבית, 23% נפגעו במרחב הציבורי ו-16% מהם נפגעו במערכת החינוך. 30% מהפוגעים בבני הנוער הם בני משפחה, 25% מהם הם חלק מהמעגל החברתי שלהם, 14% הם בני הזוג או דייט ו-14% מהפוגעים של בני ובנות הנוער הם אנשי חינוך, דת או טיפול.

בקרב הבוגרים שפניותיהם הגיעו בשנת 2025 למרכזי הסיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית, 51% מהפגיעות התרחשו בבית ו-14% במקום העבודה. כמעט מחצית מהפניות (48) הגיעו על פגיעות שהתרחשו בגילי 22-33, 26% בגילי 18-22, 17% בגילי 34-44, 8% בגילי 44-65 ואחוז אחד מכלל הפונים מעל גיל 65.

87% מהגברים שפנו לסיוע נפגעו בידי גברים אחרים

לראשונה מתפרסמים בדוח נתונים על פגיעות בגברים שהתקבלו במרכזי הסיוע, מהם עולה כי 87% מהגברים נפגעו בידי גברים אחרים ו-13% בידי נשים. 30% מהפוגעים היו בני משפחה, 21% היו שכנים או חברים, 12% נפגעו במסגרות חינוכיות, ו-2% נפגעו בצבא או בשירות הלאומי. 27% מהגברים שפנו לסיוע בשנת 2025 עברו אונס או ניסיון אונס, 19% עברו גילוי עריות, 17% עברו הטרדה מינית ו-10% נפגעו ברשת.

44% מהחשודים בעבירות צילום מיני והפצה – קטינים

בעוד אחוז הקטינים מכלל החשודים בתיקים שנפתחו בגין פגיעה מינית בשנת 2025 עומד על 16%, בתיקים העוסקים בעבירות של צילום מיני והפצת תכנים מיניים, אחוז הקטינים מכלל החשודים הוא 44%, כשרובם בני 15. 9% מכלל החשודים בפגיעה בהם הם בני משפחה, 7% בני זוג בעבר או בהווה, 6% חבר או שכן ו-29% אדם זר, כשבשנת 2022 עמד אחוז הזרים החשודים בתקיפה על 40% מכלל התלונות.

82% מהתיקים עליהם התקבלה החלטה ב-2025 נסגרו

הדו"ח סוקר נתונים על תיקים במשטרה, בבתי המשפט ובבתי הדין לעבודה, האמונים על אכיפת החוק למניעת הטרדה מינית במקום העבודה, וכן ממספר גורמים בהם יש מנגנון לטיפול בתלונות על עבירות מין כמו משרד החינוך.

תיקי משטרה: בעקבות בקשת חופש מידע, מפרסם הדוח גם את הנתונים ממשטרת ישראל ל-2025, שם נפתחו 6,678 תיקים בגין עבירות מין והטרדה מינית – עלייה של 2.5% מהשנה שלפני כן. 3,400 מהתיקים עוסקים במעשה מגונה, 1,830 בהטרדה מינית ו-1,071 מהתיקים שנפתחו עסקו באונס. מנתוני המשטרה עולה כי קטינים נפגעים יותר מבגירים בבית, במוסדות החינוך ובמוסדות הדת. 79% מהנפגעות הן נשים או ילדות, 21% ילדים או גברים. בשנים האחרונות ניכרת עלייה בתיקים הנפתחים על פגיעה שהתרחשה בזמן שהקורבנות היו קטינים, והם מהווים 55% מהתיקים שנפתחו ב-2025.

עוד עולה מהדו"ח ש-82% מתיקי עבירות המין שבהם התקבלה החלטה סופית בפרקליטות המדינה בשנת 2025 נסגרו ללא הגשת כתב אישום.

כתבי אישום: 623 כתבי אישום בעבירות מין והטרדה מינית הוגשו נגד 634 נאשמים, ירידה של 16% משנת 2020, כך עולה מנתוני הפרקליטות המתפרסמים בדו"ח, מתוכם: 312 על מעשה מגונה; 124 על אונס ו-87 על עבירות מין במשפחה. לעומת 623 כתבי האישום שהוגשו, בפרקליטות החליטו לסגור 3,073 תיקים בשנת 2025 (לא כולם מאותה השנה).

הליכים משפטיים: 681 הליכים משפטיים הקשורים בפגיעות מיניות הסתיימו בשנת 2025 – ירידה של 15% לעומת השנה הקודמת. מבין ההליכים שהסתיימו, 81% הסתיימו בהרשעה, ו-2% בזיכוי. 3,073 מהתיקים שעסקו בעבירות מין והטרדה מינית נסגרו במהלך 2025 בידי הפרקליטות, 67% מהם מחוסר ראיות.

בתי הדין לעבודה: 95 תיקי הטרדה מינית נפתחו בבתי הדין לעבודה בשנת 2025, בדומה לשנת 2024. ב-65% מהתיקים יש יותר מנתבע אחד בתיק. 62% מהתיקים הסתיימו בכך שהתביעה התקבלה או התקבלה חלקית. איגוד מרכזי הסיוע מציין בדו"ח כי ניכר במהלך 2025 שיפור במשך ההליך המשפטי, אך עדיין כמעט 40% מההליכים נמשכים מעל שנתיים.

משרד החינוך: 138 תלונות של תלמידים נגד איש צוות חינוכי על פגיעות מיניות הגיעו במהלך שנת הלימודים 2025-2026 להיוועצות ביחידה המקצועית לגבי מקרים של מיניות ופגיעה מינית במשרד החינוך. ב-22 מקרים מורים נעצרו או נחקרו בחשד לעבירות מין או הטרדה מינית, בעקבות התלונות. מרבית המקרים שהגיעו ליחידה, 3,268 מתוך 6,134 תלונות, עוסקות בפגיעה בין תלמידים ו-51% מכלל התלונות התרחשו בין כותלי בית הספר.

המחלקה לחקירות שוטרים: 173 תלונות על עבירות מין והטרדה מינית מצד שוטרים הגיעו למח"ש, דומה לשנה שעברה. 23 מהן בגין אונס. ב-31% מהתיקים נחקרו השוטרים באזהרה, ב-16% מהם נערכה בדיקה ללא חקירה וב-53% מהתיקים לא נערכה בדיקה או חקירה. רק ב-10 תיקים, 4 מהם בגין אונס, הוגש כתב אישום, כלומר 95% מהתיקים נסגרו ללא הגשת כתב אישום.

שירות בתי הסוהר: מנתוני שב"ס עולה כי 23% מתוך 1,297 האסירים והעצורים בגין עבירות מין ששהו בשנת 2025 במתקני הארגון, הם עברייני מין חוזרים שריצו יותר ממאסר אחד, 5% ריצו חמישה מאסרים או יותר. עוד עולה מהדו"ח כי לאחר כמה שנים בהן הייתה ירידה במספר עברייני המין שהשתתפו בפועל בתוכנית הטיפול הייעודית, בשלוש השנים האחרונות ניכרת עלייה מתונה במספרם, ובשנת 2025 426 אסירים השתתפו בתוכניות מסוג זה. יחידת צור, העוסקת בפיקוח על עברייני מין משוחררים, פיקחה בשנה שעברה על 1,512 בני אדם כאלו.

ניתן לפנות לאיגוד מרכזי הסיוע בטלפון 1202 למענה על ידי נשים, ו-1203 למענה על ידי גברים, או דרך אתר האיגוד.