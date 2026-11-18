אחרי שני הפסדי בית, נבחרת ישראל בכדורסל נשים רשמה אתמול (שלישי) ניצחון חוץ מרשים על מונטנגרו בתוצאה 81:63, במסגרת מוקדמות אליפות אירופה. עדן רוטברג הצטיינה עם 17 נקודות באחד ממשחקיה הטובים במדי הנבחרת, אבי מאיירס הוסיפה 15 נקודות ושיר תירוש קלעה 13 נקודות ומסרה 7 אסיסטים. הנבחרת קלעה 10 שלשות ב-38% הצלחה מחוץ לקשת, וסיימה את המשחק עם 61% קליעה מהשדה.

המקומיות פתחו את המשחק ביתרון 6:2 לאחר 4 דקות. מכאן, ישראל יצאה לריצת 0:15 ומונטנגרו קלעה רק עוד 2 נקודות עד לסוף הרבע הראשון, שנגמר ב-8:17 לישראל. המומנטום נמשך לרבע השני עם שלשות של עדן רוטברג ודוריאן דהן סוויץ, וזה 12:29 לישראל, 6 דקות למחצית. אליסה בארון המשיכה את המומנטום ושלשה של עדן ציפל קבעה 16:39 לישראל. ציפל הוסיפה עוד 4 נקודות ברצף והלוח הראה 20:45 לישראל במחצית.

ישראל שמרה על היתרון במחצית השנייה בדרך לניצחון

המארחות עלו אחרת לרבע השלישי והצליחו לצמצם מעט את הפער. עדן רוטברג סיפקה סל ועבירה חשובים, וזה 36:57 לישראל. 8 נקודות רצופות של ישראל שוב מנעו ממונטנגרו לחזור, 41:65 לנבחרת אחרי שלושה רבעים. הרבע האחרון כבר היה לפרוטוקול בלבד וישראל רשמה ניצחון מרשים.

קלעו לישראל: עדן רוטברג 17, אבי מאיירס 15, שיר תירוש (7 אסיסטים) 13, עדן ציפל 11, דניאל רבר (9 ריבאונדים) 9, אליסה ברון 6, ירדן גרזון ודוריאן דהן סוויץ 5 כל אחת.