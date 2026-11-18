ההסתדרות, אגף שכר והסכמי עבודה במשרד האוצר, הנהלת המכון למחקר ביולוגי בישראל וועד העובדים, חתמו אתמול (שלישי) על הסכם קיבוצי חדש במכון המסדיר שורה רחבה של נושאים הנוגעים לתנאי ההעסקה, השכר והרווחה של העובדים.

ההסכם מבצע הסדרה כוללת של מעמד העובדים, תוך ביטול הסדרי העסקה ישנים, קביעת הסדרי העסקה המותאמים לאתגרים הקיימים ושמירת הסדרי העסקה ייחודיים החיוניים לעבודה הייחודית במכון. תוקף ההסכם עד סוף 2030.

בין עיקרי ההסכם:

תוספת שכר רוחבית בשיעור של 6% לעובדים המאוגדים בהסתדרות ע"י הגדלה משמעותית של "תוספת המכון", אחד מרכיבי השכר המרכזיים של העובדים, בשיעורים המשתנים בהתאם לדירוג ולדרגת העובד, לצד תוספות שכר דיפרנציאליות לקבוצות עובדים שונות.

יצירת מנגנון למענקי תגמול ותמרוץ בגין עמידה ביעדים ובתפוקות ע"פ קריטריונים, בהיקף של אלפי שקלים.

הרחבת השתתפות במימון השתלמויות לעובדים.

מענק חתימה חד-פעמי של עד 10,000 שקל לעובדים הזכאים.

הסדרת מעמדם ותנאי ההעסקה של עובדי ההסכם והעברתם לעובדי מדינה, תוך שמירה מלאה על זכויותיהם.

המכון למחקר ביולוגי עוסק במחקר ופיתוח להתגוננות מפני איומים ביולוגיים וכימיים ומהווה חלק משמעותי ביכולת ההתגוננות של מדינת ישראל. עובדי המכון עוסקים בפיתוח מקצועי בתחומי הביולוגיה, הכימיה, ההנדסה ומדעי הסביבה, וכן בתחזוקה ותפעול התשתיות הייחודיות במכון. לפי ההסתדרות והמכון, ההסכם צפוי לסייע בגיוס ובשימור כוח אדם מקצועי ומיומן המהווה חלק מהמעטפת הביטחונית של מדינת ישראל.

יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד אמר במעמד חתימת ההסכם: "המכון הביולוגי הוא גאווה גדולה מאוד של מדינת ישראל. אנחנו מובילים בעולם בהרבה מהתעשיות הביטחוניות. היכולת שלנו לתת פתרונות מקומיים לעובדים שלנו, שרובם חברי הסתדרות, זוהי גאווה של ההסתדרות. זה חשוב למהות של כוחות הביטחון של מדינת ישראל. זה הכוח של כולנו, וצריך להשקיע בעובדים, כי יש להם ידע שאין בכל מדינה, ודווקא לנו יש את האנשים הכי טובים והמוחות הכי טובים.

"אנחנו מגיעים להסכם היסטורי וחדשני, שפורץ את חוסר הסדר והקביעות שהיו בהעסקה עד עכשיו. לנו בהסתדרות חשוב שיהיה היגיון בעבודה של כולנו. הסכם קיבוצי נותן שקט להנהלה ולעובדים, ונותן שקט תעשייתי במקום כל כך חשוב.

"יש שני סוגים של איגודים מקצועיים בעולם – אחד שבולם ולא נותן לקדמה להיכנס, והשני שלא חושש ממנה. אנחנו מובילים הסתדרות מתקדמת, לא חוששים מטכנולוגיות ורוצים שכל דבר יהיה הכי מתקדם בעולם. פעם היו עומדים בשדה התעופה בן גוריון בתורים אינסופיים והיום הטכנולוגיה מחליפה עובדים. ככה אני רוצה לראות את כל המקומות. יש לנו עוד מרחק לעשות ודרך לעשות, אני חושב שעשינו צעדים בשנים האחרונות בכיוון הזה. תודה לכולם על העשייה וההסכם".

ד"ר שמואל יצחקי, מנהל המכון למחקר ביולוגי: "המכון הביולוגי נושא באחריות לאומית ומשמעותית במתן מענה לאיומים המכוונים כלפי מדינת ישראל. כדי לעמוד במשימה חשובה זו, ומתוך הבנה כי הצלחת הארגון נשענת בראש ובראשונה על ההון האנושי שלו, נוצר אינטרס משותף להנהלה ולוועד העובדים לקדם הסכם שייתן מענה לצורכי העובדים, יסדיר את תנאי העסקתם ויחזק את המכון. אני רואה בחתימה על ההסכם ההיסטורי צעד משמעותי בביסוס התשתית הארגונית של המכון ולמימוש ייעודו הלאומי".

נוי סופר לאור, סגנית בכירה לממונה על השכר במשרד האוצר: "הסדרת הזכויות והחובות של עובדי המכון היא צעד משמעותי בביסוס מערכת יחסי עבודה יציבה, המבוססת על אמון ושקיפות. לצד ההתאמות נוספות, ההסכם מניח תשתית שתאפשר למכון לצאת לדרך חדשה ולמלא את משימתו החשובה באופן מיטבי. אנו מברכים על ההסכם ומביעים את הערכתנו להנהלת המכון ולנציגות העובדים על האומץ, הגמישות והנחישות שהובילו לגיבושו".

דני הורשנטיין, יו"ר איגוד ההנדסאים מחזיק תיק מערכת הביטחון בהסתדרות: "זהו ההסכם הקיבוצי הראשון שנחתם במכון למחקר ביולוגי בישראל, והוא מהווה הישג משמעותי ובשורה של ממש לעובדות ולעובדי המכון. ההסכם מוכיח כי באמצעות הידברות, שיתוף פעולה, אחריות הדדית והכרה בצרכים הייחודיים של המכון, ניתן להגיע להסכמות פורצות דרך המיטיבות עם כלל הצדדים".

ר.ג, יו"ר ועד העובדים: "זהו יום חג עבורי ועבור עובדות ועובדי המכון. לאחר מאמצים ומו"מ ממושך, הצלחנו להביא הסכם היסטורי שמסדיר את מעמד העובדים, משפר משמעותית את תנאי השכר והרווחה ומבטיח את עתידם התעסוקתי. תודה לעובדים על האמון, ולכל השותפים בהסתדרות, בוועד, בהנהלת המכון ובאגף הממונה על השכר, על ההירתמות למען הצלחת המהלך".

את המשא ומתן מטעם ההסתדרות הובילו: יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד; יו"ר הסתדרות ההנדסאים ומחזיק תיק הביטחון דני הורנשטיין; מ"מ יו"ר הסתדרות ההנדסאים יעקב לוי, ראש חטיבת הביטחון בהסתדרות ההנדסאים רונן ויסקוס; יו"ר ועד המכון הביולוגי ר.ג; יו"ר ועד ההנדסאים ג.כ; יו"ר ועד המקצ"ט א.ב; יו"ר ועד המח"ר מ.ב ויו"ר ועד המהנדסים ש.א, עו"ד טל מאירסון, יועצת משפטית, והיועץ עו"ד אבי ניסנקורן.

מטעם משרד האוצר: נוי סופר לאור, סגנית בכירה לממונה על השכר, יהודה סעדיה רפרנט משרדי ממשלה ועו"ד שירן מיימון מטעם אגף שכר והסכמי עבודה.

מטעם נציבות שירות המדינה: חגית רשף, הממונה על מערכת הביטחון והחוץ