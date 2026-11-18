997 ימים חלפו מאז נראתה היימנוט קסאו, אז בת 8, בביתה במרכז הקליטה צה"ל 9 בצפת. הערב (רביעי), שלושה ימים לפני שימלאו 1,000 ימים להיעלמותה, תתקיים בכיכר החטופים עצרת לציון המועד, בקריאה לפעול למציאתה. הבוקר השתתפו תלמידות ותלמידי בתי ספר בירושלים במיצג של 1,000 בלונים אדומים ברחבי העיר, בהשתתפות בני משפחתה של היימנוט.

בין המשתתפות בעצרת הערב תהיה פדויה השבי דניאלה גלבוע, שתופיע לראשונה במקום שבו נאבקו מאות אלפים גם למען שחרורה. "אני יודעת כמה כוח יש בלדעת שלא שכחו אותך ושממשיכים להיאבק בשבילך", אמרה לקראת העצרת. "היימנוט חייבת לחזור הביתה, וכולנו צריכים להמשיך להיאבק על זה יחד עד שזה יקרה".

לצד גלבוע ישתתפו בעצרת גם האמנים בזי-בי, סולן להקת KGC, והראפר רביד פלוטניק. את העצרת תנחה טיטי איינאו, ולצד בני המשפחה תשתתף גם שירה גוילי, אחותו של רני גוילי, החטוף האחרון. בשעה 18:00 יתכנסו פעילים ובני המשפחה בתחנת רכבת סבידור, יצעדו יחדיו לכיכר החטופים, והעצרת תתחיל בשעה 19:30.

אוהל המחאה בירושלים יפורק לאחר 56 ימים

במקביל, יפורק אוהל המחאה שהוקם בירושלים, לאחר קשיים רבים שהערימה העירייה על פעילותו. במהלך 56 ימי פעילותו אירח האוהל, שהוצב סמוך לבית המשפט העליון, עשרות אלפי מבקרים מכלל חלקי החברה הישראלית, ובהם גם אישי ציבור ופוליטיקאים.

במטה למען היימנוט מציינים כי ראש הממשלה בנימין נתניהו לא פקד את האוהל, למרות הזמן שבו פעל ובניגוד לביקורו באוהל האחדות של ח"כ אלישע מדן.

"אני מודה על כל המפגשים מהשבועות האחרונים, אני מודה לעם ישראל ולתושבי ירושלים שקיבלו אותנו בחיבוק גדול. אנחנו נחשב בימים הקרובים מה הצעד הבא ובינתיים אני מבקש מכל עם ישראל להגיע לעצרת ביום רביעי", אמר טספיה, אביה של היימנוט.