בכירים איראנים הביעו חשש ממחסור בגז טבעי בחורף המתקרב, אף על פי שבבעלות איראן עתודות הגז השניות בגודלה בעולם – כך דווח בימים האחרונים בסוכנות הידיעות רויטרס וברשת אל-ג'זירה. המשמעות היא שיכולתם של אזרחי איראן, בעיקר במחוזותיה הקרים יותר, לחמם את בתיהם בשיא הכפור עלולה להיפגע והם אף עלולים לסבול מהפסקות חשמל נרחבות.

לפי הדיווחים, פגיעות אמריקאיות במתקני הפקת הגז הטבעי ובמתקני העיבוד שלו גרמו לירידה תלולה בייצורו. בשגרה, מייצאת איראן כמויות גז טבעי גדולות מאוד. אולם כעת, מסתמן שעלולה המדינה לסבול ממחסור בגז טבעי אפילו לצריכה עצמית בלבד.

לפי רויטרס, דוברת הממשלה האיראנית, פאטימה מוהג'ראני, אמרה בשבוע שעבר כי "אם רמת הצריכה [של גז טבעי] תהיה גבוהה, ייתכן שנראה הפסקות באספקה בכל רחבי איראן". באל ג'זירה הוסיפו כי הממשל האיראני הודיע שבשעות השיא, ייתכן שיהיה גירעון יומי של כ-430 מיליון מטרים מעוקבים של גז טבעי – יותר ממחצית מהצריכה היומית. לשם השוואה, עמדה השנה צריכת הגז האיראנית בשגרה על כ-480 מיליון מטרים מעוקבים לפי נתוני הממשלה ועל כ-731 מיליון בשיא החורף.

המצב חמור במיוחד בעבור איראן משום שהגז הטבעי משמש לא רק לחימום, אלא משמש כדלק המרכזי בייצור החשמל שלה. על פי אתר סוכנות האנרגיה העולמית (EIA), כ-85.2% מייצור החשמל של איראן ב-2022 התבסס על גז טבעי.

הזנחה, סנקציות ומתקפות אוויריות

עוד לפני מלחמת שאגת הארי, הועברה ביקורת פנימית באיראן על המשטר, לפיה הוא מזניח את מערכות הפקת הגז ועיבודו. הסנקציות, שפגעו ביכולתה של איראן לסחור במשאביה, הביאו לכך שתשתיות הגז הטבעי לא הופעלו בהיקף מלא ולכן גם הוזנחו. אך כעת עולה שמעבר להזנחה, במהלך המערכה מול ארה"ב, נפגעו חלק ממתקניה של איראן באופן משמעותי.

באל-ג'זירה דווח לפני יומיים כי סעיד טאבקולי, שעומד בראש חברת האנרגיה האיראנית הממשלתית, אמר כי ב-18 במרץ פגעו כ-26 טילי אמריקאים ב-6 בתי זיקוק. לדבריו, המכה הזו לבדה שיתקה כ-28% מיכולת הייצור האיראנית. מאז, לטענת המשטר, שוחזרה יכולת ייצור של כ-100 מיליון מטרים מעוקבים ביום של גז טבעי, אולם יכולת ייצור של כ-130 מיליון מטרים מעוקבים נוספים שנפגעו במתקפות ישראליות ואמריקאיות טרם שוקמו, ותיקונם עלול להימשך עד 2028.

כעת, לפי החברה, עומדים 11 מתוך 31 מחוזותיה של איראן בסכנה להפסקות חשמל בשיא החורף, רובם בצפון המדינה. על פי אל-ג'זירה, כדי להתמודד עם המחסור הצפוי, הנחה הממשל האיראני את מוסדותיו לפעול לצמצום צריכת האנרגיה שלהם בכ-20%, ופנה לציבור מספר פעמים בבקשה לצמצם את צריכת האנרגיה.