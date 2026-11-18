ועידת איגוד עובדי המלונאות, הכימיה והחקלאות שנערכה היום בראשון לציון, אישררה היום (רביעי) את בחירתו של רום דביר ליו"ר האיגוד ושל שלמה פלור לממלא מקומו.

דביר, בן 46, נבחר לתפקיד לראשונה לפני שנה על ידי פורום מצומצם יותר של מזכירות האיגוד. כעת, אושררה בחירתו על ידי ועידת האיגוד, המונה 170 צירים שנבחרו על ידי כ-27 אלף חברי האיגוד. ב-15 השנה האחרונות שימש דביר במגוון תפקידים בהסתדרות, כשהמרכזי בהם הייתה פעילותו כחלק מצוות ההקמה של האגף להתאגדות עובדים שחולל מהפכה של ממש בתחום ההתארגנות הראשונית בישראל והביא לצירופם של מאות מקומות עבודה מענפים שונים.

"אני רוצה להגיד לך שאני גאה בך", אמר יו"ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד, לדביר, "גאה במה שאתה, בדרך שעשית בנוער העובד, באגף להתאגדות. בהישגים שהבאת לאיגוד בשנה שאתה בתפקיד. זה איגוד בצמיחה, ורואים את התוצאות בשטח. כשמיניתי אותך, יו"ר צעיר – היה מי שהרים גבה. אבל הבאת לכאן רוח של נעורים, של חדשנות, של אהבה לאדם. את האהבה לעובד בנקודת הקצה, במפעל, בבית המלון, בבית אריזה. את זה בדיוק הבאת".

בר-דוד הדגיש את החשיבות של הענפים החברים באיגוד ואת מרכזיותם במשק הישראלי. "אנשי המלונאות הם חלק מחלון הראווה של מדינת ישראל. מאחורי כל חדר במלון יש כל כך הרבה עבודה מסורה. אנשי מפעלי הכימיה – מפעלים שמייצרים ומפתחים מוצרים חשובים ומספקים עבודה לאלפי משפחות בנגב ובפריפריה הישראלית. העובדים בענף הזה הם חלק בלתי נפרד מהיכולת של מדינת ישראל לשמור על כלכלה תחרותית ויצרנית. ענף החקלאות ששומר על הביטחון והעצמאות התזונתית של מדינת ישראל. שמבטיח את עתידה. בלי העובדים בכל אחד מהענפים האלה – אין כלכלה, אין צמיחה ואין עתיד למדינת ישראל. ההסתדרות תמיד תהיה בחזית המאבק לשמירה על זכויותיכם וביטחונכם התעסוקתי".

דביר: "הדבר החשוב באיגוד עובדים זה לא התקנון, אלא האמון"

יו"ר האיגוד הנבחר רום דביר הודה ליו"ר ההסתדרות על האמון שנתן בו לפני כשנה כשהפקיד בידיו את האיגוד, וכן לצירי הוועידה, לוועדי העובדים ולנציגי המעסיקים שהגיעו לכבד את המעמד. "כשאני מסתכל על האולם הזה, אני לא רואה רק צירים, חברי ועדים או בעלי תפקידים. אני רואה עובדות ועובדי משק ואחזקה, פקידי קבלה ומצילים בבריכות שעובדים שבתות וחגים. עובדי כימייה שעובדים בחום, ברעש ובסיכון כדי להחזיק תעשייה ישראלית חזקה. עובדי חקלאות, אורזים, אנשים שבזכותם המדינה הזו מתפקדת. לא תמיד רואים אתכם בחדשות. לא תמיד אתם במרכז תשומת הלב, אבל אתם במרכז חיינו. לכן אתם חייבים להיות גם במרכז העשייה שלנו".

דביר הודה לקודמו בתפקיד פרדי כהן. לדבריו, בתקופה הקרובה בכוונת האיגוד לפעול לחידוש ההסכמים הענפיים במלונאות, זאת לצד דיאלוג ומשא ומתן שהחל גם בענפים נוספים לקידום הסכמים ענפיים: אולמות וגני האירועים וענף בתי הקולנוע. לאחרונה הוקמה באיגוד קרן חדשה 'יחד לעובדים', בנוסף לקרן ההשתלמות לעובדי החקלאות וקרן הרווחה במלונאות.

"העולם משתנה, דור העובדים משתנה, מקומות העבודה משתנים והאיגוד המקצועי חייב להשתנות איתם. שנים רבות עסקתי בארגון עובדים – ללוות את האנשים כשהם מרימים את הראש ומחליטים לשנות. למדתי שהדבר הכי חשוב בארגון עובדים זה לא התקנון וההסכמים. הדבר החשוב ביותר זה האמון – אמון בין עובדים, אמון במנהיגות. בעוד חמש שנים קדימה אני מדמיין איגוד גדול יותר, צעיר יותר, מגוון יותר, דיגיטלי יותר, עם יותר מקומות עבודה מאורגנים, עם יותר הכשרות. אני רואה עובדים זרים שמקבלים מענה אמיתי. ועדי עובדים חזקים יותר. איגוד שנמצא בכל מקום שהעובדים זקוקים לו".

מ"מ יו"ר ההסתדרות: "ממשלות ישראל לא מספיק מכירות בחשיבות החקלאות"

מ"מ יו"ר ההסתדרות רועי יעקב סיפר: "אני בן לחקלאים, לרפתנים, לבני מושב. חקלאות אצלי זה ערך, ציונות ומשמעות. לצערי ממשלות ישראל לא מספיק מכירות בחשיבות של קיום חקלאות חזקה ועצמאית בישראל. ראינו את זה ברפורמה המטורפת בחלב שהממשלה ניסתה להעביר והצלחנו לבלום". יעקב, המכהן כראש לשכת הקשר של ההסתדרות בכנסת התחייב שגם בעתיד ההסתדרות תעמוד איתן לשמירה על החקלאות הישראלית.

"בהסתדרות אנחנו מגיעים הרבה למלונות בכנסים וסמינרים ופוגשים את העובדים החרוצים שמבשלים, מנקים, מסדרים ומספקים את השירותים הנהדרים הללו וגאים לייצג אותם ולהיאבק לשיפור תנאי עבודתם", הוסיף יעקב. "מפעלי הכימיה, ים המלח, ברום, רותם ועוד הם מפעלים חלוציים בפריפריה ודוגמאות איך ועדים אחראיים ומסורים שעובדים בשילוב עם הנהלה קשובה, זה שילוב מנצח. אנחנו נאבקים לשמר את הזכיין בים המלח כי יש שם שיתוף פעולה בריא וחשוב בין ההנהלה, העובדים והוועדים. זו מערכת יחסים שבנה אותה יו"ר ההסתדרות מיומו הראשון בתפקיד, שהבין שלא תמיד צריך להפוך שולחנות ואפשר גם לשבת סביבם, בשיתוף, ולהגיע להישגים משמעותיים".

"מנהיגות נמדדת ברגעי משבר, וראינו את הכוח של סולידריות ושיתוף פעולה"

סגן יו"ר ההסתדרות ויו"ר אגף ארגון ומרחבים, אבי יחזקאל: "כשראיתי אותך איך אתה מאגד עובדים, עומד בשערי המפעל. מנסה להזמין אותם להצטרף להסתדרות כשהוקם האגף להתאגדות – אמרתי לעצמי, וואלה. זה איש של אנשים. יש לא מעט מקומות שבהם אדם מקבל תפקיד ואיתו באה עוצמה. אבל יש סוג אחר של אנשים, שאישיותם היא עוצמתית, ולא משנה התפקיד שבו הם מחזיקים. כזה אתה. יש לך עוצמה אישית של אדם שעושה את התפקיד. לקחת על עצמיך לטפל בעובדי הליבה של מדינת ישראל. עובדות משק בית, להלחם על עובדי רותם וים המלח, על עובדי המלונות. הלב הפועם של החברה הישראלית".

מנשה יהודה, יו"ר ועד הילטון בתל אביב, סיפר: "בשנים האחרונות עברנו אתגרים גדולים – במשבר הקורונה רבים מאיתנו מצאו את עצמנו בחששות כלכליים כבדים. גם כשהענף החל להתאושש ניצבנו מול אתגרי המלחמה והשלכותיה על המשק הישראלי בכלל, עול התיירות בפרט. דווקא ברגעים האלה באה לידי ביטוי החשיבות של האיגוד וההסתדרות שהיו שם עבורנו, ליוו אותנו, סייעו לנו למצות זכויות וניהלו מאבקים כדי להבטיח שהעובדים יקבלו את ההגנה שהם זקוקים לה. מנהיגות נמדדת ברגעי משבר וראינו את הכוח של סולידריות, התאגדות ושיתוף פעולה".

החלטות הוועידה: קידום העסקה ישירה, בטיחות והתרחבות לענפים נוספים

הוועידה קיבלה החלטות בעיניין קידום העסקה ישירה וצמצום תופעת ההעסקה הקבלנית, איגוד מקומות עבודה חדשים, קידום סוגיות הנוגעות לבטיחות וגיהות במקומות העבודה, קידום נגישות ועובדים עם מוגבלות, פיתוח מקצועי של עובדים והרחבת פעילות האיגוד לענפים נוספים: אולמות וגני האירועים, אולמות ובתי הקולנוע ועובדות משק הבית.

בנוסף קראה הוועידה לממשלת ישראל ולמעסיקים להבטיח את עתידם התעסוקתי של עובדי תעשיית הכימיה; להגדיר את החקלאות הישראלית וביטחון המזון כיעד לאומי ולחזק את תעסוקת העובדים הישראלים בענף לצד טיפול ושמירה על זכויותיהם של מהגרי העבודה בענף; לשפר את השכר ותנאי העבודה בענף המלונאות ולייצר להם רשתות ביטחון לשימור עובדים בתקופות של ירידה בתנועת התיירות.