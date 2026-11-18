איראן וארצות הברית תקפו זו את זו בימים האחרונים, לאחר ההתקדמות שדווחה במגעים ביניהן בשבוע שעבר. סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה אמש (שלישי) כי ארצות הברית תקפה אתר איראני לשיגור טילים, לאחר שאיראן טענה כי פגעה במערכת מכ"ם אמריקאית בבחריין, טענה שהוכחשה על ידי האמריקאים. חילופי המהלומות נערכים בשעה שנמשכות השיחות בין איראן למתווכות עומאן וקטאר.

גורם צבאי אמריקאי, שדיבר עם רויטרס בעילום שם, אמר כי מטוסי קרב אמריקאיים ירו על אתר שיגור טילים של משמרות המהפכה באי קשם במצר הורמוז, בתגובה ל"תוקפנותה של איראן שכוונה נגד אנשי צוות ונכסים אמריקאים". כלי תקשורת איראניים, שציטטו גורם איראני רשמי, אמרו כי התקיפה האמריקאית לא פגעה בתשתיות. פיקוד המרכז האמריקאי פרסם הודעה המפריכה את טענות משמרות המהפכה כי פגעו במתקן אמריקאי בבחריין, בפעם השנייה בשבוע האחרון.

???? CLAIM: Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) claimed its drones hit a U.S. military radar system at a base in Bahrain early this morning. This is FALSE. ✅ FACT: Multiple Iranian one-way attack drones launched by the IRGC today towards Bahrain were intercepted… pic.twitter.com/xMnLdFMSEs — U.S. Central Command (@CENTCOM) November 17, 2026

בחריין, המארחת את מפקדת הצי החמישי של ארה"ב, מסרה כי סיכלה את המתקפה וכי לא דווח על נפגעים או על נזק.

גורמים מקטאר ומאיראן נפגשו אתמול לשיחות שמטרתן "לקרב בין נקודות המבט של הצדדים ולצמצם את הפער בין ההצעות שהוצגו בשטח", כך לדברי דובר משרד החוץ הקטארי, מאג'ד אל-אנסארי.

השיחות מתקיימות במקביל לביקורו של שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, בעומאן. משרד החוץ העומאני מסר כי עראקצ'י דן עם עמיתו העומאני בנושאים של שמירה על נתיבי השיט, הבטחת זרימה תקינה של הספנות והמסחר העולמיים ומניעת הסלמה צבאית.

עומאן ואיראן שוכנות משני עברי מצר הורמוז, נתיב שיט חיוני שדרכו עברה, לפני המלחמה, כחמישית מאספקת הנפט והגז בעולם, אך כיום הוא חסום בידי ארצות הברית ואיראן הנאבקות על השליטה בו.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר אתמול כי ייתכן שיימנע מתקיפת איראן, בתנאי שארה"ב לא תיתקל במה שהוא כינה "פרובוקציות" מצד טהראן או מצד החות'ים בתימן, הנתמכים על ידי איראן. טראמפ הצהיר כי ימשיך באכיפת הסגר הימי האמריקאי על איראן, לאור המשך התקיפות האיראניות נגד אוניות המנסות לעבור במצר הורמוז. התקיפות נגד מכליות במצר גברו החודש. סוכנות המבצעים הימיים של בריטניה (UKMTO) מסרה אתמול כי אבד הקשר עם צוות של מכלית שחלפה בנתיב הימי, לאחר שהותקפה מצפון לעיר הנמל חסאב שבעומאן.

בתגובה לשאלה על דיווח ברשת CNN, המצטט הערכות מודיעין אמריקאיות שלפיהן איראן עשויה להוציא לפועל מתקפה על אדמת ארצות הברית, אמר טראמפ כי ארה"ב מתייחסת ברצינות לאפשרות שאיראן מתכננת מתקפה באמצעות "פצצה מלוכלכת" בוושינגטון.

דובר משרד החוץ האיראני טען כי הדיווח הוא חלק מקמפיין אמריקאי שנועד "להכין את הקרקע התקשורתית לתוכניותיהם הזדוניות", תוך שימוש ב"טענות חסרות בסיס".

חידוש המחאה נגד המשטר באיראן

גל חדש של הפגנות ניצת ברחבי איראן השבוע, והוביל את המשטר להידוק האחיזה באמצעות כוחות ביטחון ברחובות הערים המרכזיות. חלק מההפגנות הובלו על ידי ארגון גמלאי חברת התקשורת האיראנית, שיצאו שלשום (שני) למחות בטהרן, כרמאנשאה, המדאן, אילאם, בורוג'רד וחבל כורדיסטן נגד עיכובים בתשלומי הפנסיה שלהם ופגיעה בזכויותיהם. בחלק מהמוקדים, בהם העיר בורוג'רד, הפנו המפגינים האשמות ישירות כלפי גופים המזוהים עם משמרות המהפכה, בטענה כי השתלטו על כספים ונכסים המגיעים לגמלאים. במקביל דווח על מחאות של בעלי חנויות בסננדג', הפגנות סטודנטים ביזד, מחאה על תוכנית הדיור בנישאבור ושביתת עובדי עירייה באילאם בעקבות עיכוב של כמעט חודשיים בשכרם.

אתמול יצאו מאות מפגינים לרחובות העיר עבדנאן שבמערב איראן, בעקבות התהפכות קטלנית של אוטובוס שבו נסעו עובדי חברת נפט. לפי הדיווחים בתקשורת, 13 מהם נהרגו בתאונה. על פי סרטונים שהגיעו לידי "איראן אינטרנשיונל", המפגינים קראו סיסמאות בזכות המלוכה, בהן: "זהו הקרב האחרון, פהלווי יחזור" ו"יחי השאה".

Hundreds of protesters took to the streets of Abdanan in western Iran on Tuesday following a deadly bus rollover involving oil company workers, chanting pro-monarchy slogans including “This is the final battle, Pahlavi will return” and “Long live the Shah,” videos obtained by… pic.twitter.com/XYeIkqhgO0 — Iran International English (@IranIntl_En) November 17, 2026

כלי תקשורת איראניים דיווחו בימים האחרונים כי המשטר פרס כוחות ביטחון בערים מרכזיות ברחבי איראן, כחלק מהיערכותו לאפשרות של התחדשות המחאות נגד השלטון. כלי תקשורת המתנגדים למשטר, לצד ערוץ טלגרם המזוהה עם משמרות המהפכה האסלאמית (IRGC), פרסמו תיעוד של פריסת כוחות ביטחון בטהראן ובאספהאן בימים האחרונים.

המתקפה האיראנית בבחריין

התקיפות של מתקנים אמריקאיים בבחריין לוו בגינוי שפרסם אתמול משרד החוץ האיראני כלפי השלטון במדינת האי הקטנה, לאחר שפרסם את גזר דינם של 64 עצירים, רובם אנשי דת שיעים, שנידונו למאסר עולם באשמת קשירת קשר עם איראן במטרה לערער את יציבות המדינה. בחריין, מדינה בעלת רוב שיעי הנשלטת על ידי משפחה מוסלמית סונית, מארחת את בסיס הצי החמישי האמריקאי, והייתה מהמדינות המייסדות של הסכמי אברהם (לצד ישראל, האמירויות וארצות הברית).

דובר משמרות המהפכה של איראן, חוסיין מוחבי, הצהיר כי בחריין ביצעה "שלוש טעויות מרכזיות": שיתוף פעולה בפלישה לרפובליקה האסלאמית של איראן, הישארות תחת "המעטפת הביטחונית" האמריקאית ופגיעה בקדושת הסמכות הדתית השיעית. לדבריו, אם פעולות אלו יימשכו, הן "יסכנו את עצם הישרדותה של בחריין במסגרת הסדר הביטחוני החדש באזור".

משבר בין בגדד לחיזבאללה העיראקית

ראש ממשלת עיראק, עלי אל-זיידי, דרש, לפי דיווחים בעיראק, ממפקד כוח קודס של משמרות המהפכה, אסמעיל קאאני, להסיג את המיליציה השיעית "כתאב חיזבאללה" (המכונה בישראל חיזבאללה העיראקית) מג'ורף אל-סכר, בניסיון להימנע מעימות בין הממשלה הפדרלית למיליציה הנתמכת על ידי איראן. מקורות במסגרת התיאום השיעית מסרו לתקשורת אתמול כי זיידי וקאאני הגיעו להסכם המאפשר לכוחות הביטחון העיראקיים להיכנס לג'ורף אל-סכר ולהסיג את כוחות חיזבאללה משם.

"כתאב חיזבאללה" שולט בג'ורף אל-סכר מאז 2014 ומנע מהממשלה הפדרלית העיראקית גישה לאזור במשך למעלה מעשור. בשבוע שעבר התחייבה המיליציה השיעית להתעמת עם כל כוח ביטחון עיראקי שייכנס לג'ורף אל-סכר מבלי לקבל את אישור המיליציה. קאאני הגיע לבגדד שלשום כדי לתווך בין הממשלה העיראקית למנהיגי המיליציה, לאחר שראש הממשלה זיידי הורה לכוחות הביטחון העיראקיים להיכנס לג'ורף אל-סכר אם כתאב חיזבאללה לא תיסוג מהאזור עד 20 בנובמבר.

דרישתה של ממשלת עיראק לשלוט בג'ורף אל-סכר הגיעה לאחר שבשבוע שעבר ועדת החקירה שלה מצאה ראיות התומכות בטענות על מעורבותו של "כתאב חיזבאללה" בהברחות נפט בשווי מיליוני דולרים מאז 2021. דו"ח של משרד הפנים העיראקי שהודלף לתקשורת חשף לאחרונה כיצד המיליציה השיעית גרפה מיליוני דולרים בהכנסות בלתי חוקיות מהברחות נפט באזור ג'ורף אל-סכר, והוביל לביקורת גוברת בעיראק על אובדן ריבונותה של הממשלה בבגדד.