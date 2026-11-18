צה"ל הודיע היום רשמית כי מספר ימי המילואים בשנת 2027 יצומצם וכך גם היקף הגדודים שמוקצים למשימות הגנה שגרתיות. ההודעה מגיעה בעקבות דיון שקיים ביום שני הרמטכ"ל, אייל זמיר, שבו אישר את גרף הלחימה המעודכן לכוחות הסדיר והמילואים לשנת 2027.

הגרף כולל צמצום בימי המילואים לעד 58 ימי מילואים ברוטו, במטרה לצמצם את השחיקה, אך כפי הנראה גם כדי לשמור על מסגרת תקציבית שנפרצה שוב ושוב מתחילת המלחמה. 60 ימים הם הרף להגדלת התגמול בימי המילואים שמקבלים המשרתים, כך שמי שמשרת יותר מ-60 ימים מקבל תגמול מוגדל על כל יום נוסף. ההחלטה צפויה להגיע לאישור הממשלה.

אגף המבצעים בצה"ל מכוון את הפעילות הצפויה בשנה הקרובה ל"מיקוד מבצעי", זאת בניגוד להתפרסות הרחבה שהייתה לצה"ל בשנתיים האחרונות לגזרות רבות מהצפון עד לדרום, ולעשרות גדודים שתפסו כל גזרה. בצה"ל מדגישים כי ההיערכות היא בהתאם לצרכים המבצעיים בזירות המלחמה השונות וכי הגרף מהווה בסיס לפעילות צה"ל בגזרות השונות.

אחרי 3 שנים של מלחמה, בצה"ל מעוניינים לשמור על מוכנות גבוהה וחיזוק הכשירות והמוכנות לתפניות. לטובת קיום אימונים לחטיבות הסדירות וחיזוק העתודות, יצומצם היקף הגדודים המוקצים למשימות ההגנה השוטפות, לצד שמירה על יכולת ההגנה והמענה המבצעי בכלל הגבולות.