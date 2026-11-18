תנועת הרכבות על גשר קרץ', המחבר בין רוסיה לחצי האי קרים, חודשה הבוקר (רביעי) לאחר שחלקו של הגשר המיועד לכלי רכב קרס לחלוטין בהפצצה אוקראינית. תיעודים של נוסעי הרכבת שפורסמו היום ברוסיה מראים את הגשר הקטוע, במה שתואר ביממה האחרונה כאחד ההישגים הגדולים ביותר של אוקראינה במלחמה.

נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי מסר אתמול כי כטב"מים וטילים אוקראיניים פגעו בגשר. זלנסקי כינה את הפעולה "חסרת תקדים", ואילו רוסיה דיווחה כי כוחותיה הפילו מספר שיא של כטב"מים אוקראיניים – זה היום השני ברציפות. מדי לילה בשני הלילות האחרונים שיגרה אוקראינה לעבר רוסיה כ-1,500 כטב"מים וטילים בליסטיים, בתגובה לשיגור מספר דומה של חימושים מרוסיה לעבר העורף האוקראיני.

זלנסקי תיאר את הפעולה נגד הגשר כמהלך מבריק, שהגיע לאחר מאמץ של שבועות מצד הכוחות האוקראיניים לשחוק בהדרגה את מערכות ההגנה האווירית של רוסיה, בטרם הומטר מטח של טילים וכטב"מים על היעד האסטרטגי במהלך הלילה.

גשר קרץ' מהווה עורק חיוני להעברת אספקה צבאית ואזרחית מרוסיה לקרים ולתמיכה בכוחות הלוחמים בחזית. בניית הגשר – סמל מובהק לסיפוח הבלתי-חוקי של חצי האי על ידי רוסיה ב-2014 – עוררה זעם רב בקרב האוקראינים. במהלך המלחמה אוקראינה פגעה בו כבר כמה פעמים אולם עד כה לא הצליחה למוטט אותו כפי שעשתה אתמול.

במקביל לירי לעבר רוסיה, כוחות רוסיים שיגרו טילים בליסטיים וכטב"מים לעבר קייב, ופגעו בשניים מהגשרים המרכזיים בבירה האוקראינית. הרשויות באוקראינה דיווחו כי לפחות שני בני אדם נהרגו כתוצאה מהתקיפה הרוסית.

ההסלמה בתקיפות מתרחשת בעת שרוסיה ואוקראינה ממתינות לקביעת מועד לסבב נוסף של שיחות בתיווך ארה"ב, שמטרתן להביא לסיום המלחמה שהחלה עם הפלישה הרוסית הנרחבת לאוקראינה ב-24 בפברואר 2022.