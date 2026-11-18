נפתלי בנט הגיע היום (רביעי) לישיבה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בלשכת רה"מ בכנסת. לפגישה הצטרפו גם ראש המל"ל שמואל בן עסרא ובהמשך המזכיר הצבאי גיא מרקיזנו. הפגישה נמשכה כשעתיים וחצי ולפי דיווחים כללה גם שיח בנושאים פוליטיים.

בסביבת בנט הגיבו: "הוא זומן לעדכון ביטחוני. בנט לא ישב תחת נתניהו. בנט אמר שתרחיש אחדות רלוונטי רק אם גדי ראשון ברוטציה. אמר את זה לגדי ולכל ראשי הגוש, הוא לא הפתיע אף אחד. הוא לא פוסל תרחישים אחרים ופועל להביא ממשלה ציונית. המהלכים שלו משאירים את כל האפשרויות פתוחות, בניגוד לאחרים שרק סוגרים אופציות.

לאחר תום הפגישה, התקיימה פגישה של ראשי מפלגות גוש השינוי: גדי איזנקוט, בנט, יאיר גולן, אביגדור ליברמן, וכן יאיר לפיד. פגישתם נערכה בלשכה של סיעת ישר בכנסת. בסיומה אמר גולן: "כולנו מבינים את גודל השעה ושצריך להקים ממשלה".

ראשי המפלגות בגוש פרסמו הודעה משותפת בתום הפגישה, שבו חזרו על המסר כי כולם מחויבים להובלת איזנקוט ולהחלפת נתניהו. "הסתיימה פגישת ראשי מפלגות השינוי והתיקון, במהלכה הוצגו ההתקדמויות בצירי המו"מ השונים להקמת ממשלה, כמו גם את המהלכים המוצלחים האחרונים למימוש הרב הפרלמנטרי בכנסת ובראשם בחירתו של ח״כ מתן כהנא לתפקיד יו"ר הכנסת.

"ראשי המפלגות כולם רואים עין בעין באשר לדחיפות בכינונה של ממשלת חירום לאומית בראשות איזנקוט, והחלפתו של נתניהו בלשכת ראש הממשלה – בעדיפות עליונה ובהקדם. המשתתפים דנו גם בשעת החירום הממשית בפניה ישראל ניצבת – ביטחונית, חברתית ובינלאומית ועל רגישותם של הימים הקרובים. סוכם שהמפלגות ימשיכו לעבוד במשותף, בתיאום ובמהירות למען מטרה זו. זהו צו השעה".

לפיד: "איני נוהג לעדכן באמצע מו"מ קואליציוני, אבל עדכון קצר לכל המודאגים: בנט ואני ממשיכים לעבוד ללא לאות על הקמת ממשלת השינוי בראשות גדי אייזנקוט. מטבע הדברים זוהי תקופה שבה כל פגישה, עדכון בטחוני או שיחה מעוררות גלי שמועות וספקולציות. זה לא גורם לנו להסיט את המבט מהמטרה: להקים ממשלה חדשה, טובה ויעילה שתדע להתמודד עם האתגרים הביטחוניים, הכלכליים והמדיניים שישראל ניצבת מולם".