נחתם הסכם לשיתוף פעולה באבחון סרטן, במעקב אחר סיכון תורשתי ובניסויים קליניים עם מכון מסריק לחקר הסרטן (MMCI) בצ'כיה במסגרת ביקור של ראש הממשלה הצ׳כי, אנדריי באביש, ומשלחתו.

הביקור שנערך בבית החולים איכילוב אירח את באביש, את סגנו ושר הביטחון ג'רומיר זונה, את שר הבריאות אדם ווייטך, את שר הספורט בוריס סטנסטי, ואת סגן מנהל מכון מסריק, טומאש קזדה, לביקור שעסק בחדשנות רפואית ובהרחבת שיתוף הפעולה בין המדינות.

פרופ’ אלי שפרכר, מנכ”ל איכילוב, ופרופ’ עידו וולף, מנהל המערך האונקולוגי, אירחו את המבקרים ביחד עם ד”ר קריסטינה זסלבסקי, רופאה אונקולוגית ילידת צ’כיה העובדת באיכילוב, ובכירים נוספים.

מכון מסריק הוא המרכז האונקולוגי הגדול בצ’כיה. ההסכם נועד לקדם מחקרים משותפים, ניסויים קליניים, חילופי חוקרים, השתלמויות של צוותים רפואיים ושיתוף ידע בתחומי הקרינה, השיקום וההחלמה מסרטן. דיונים מקצועיים כבר החלו, בין היתר בתחומי הקרינה המתקדמת והפרוטונים.

על פי המרכז הרפואי, במהלך הביקור הוצגו תשתיות, טכנולוגיות ומודלים רפואיים מתקדמים, והתקיים דיון על הניסיון שנצבר ועל אפשרויות לשיתוף ידע וליישום פתרונות במערכת הבריאות הצ’כית. בין היתר, הוצגו המסלול לאבחון מהיר של סרטן שפותח באיכילוב, הניסיון הרב שנצבר במרכז בטיפולי קרינה מתקדמים באמצעות מאיצים וקרינה מונחית MRI, התוכניות להקמת מרכז לטיפול בפרוטונים, היערכות המרכז הרפואי למצבי חירום וכלי בינה מלאכותית, בעלי פוטנציאל ליישום ברמה הלאומית.

שפרכר: ״ביקורו של ראש הממשלה באביש והחיבור עם מכון מסריק בברנו שנחתם במהלכו, מראים בצורה יפה עד כמה המדע והרפואה חוצים גבולות ויכולים להוות גשר של ידידות אמת, כולל, במקרה הזה, בין שתי מדינות. שיתוף הפעולה הבינלאומי שנחתם היום יהווה זרז למחקרים פורצי דרך אשר יקדמו אבחון מהיר ומתקדם יותר, טיפול יעיל ומדויק יותר, וכמובן דרכים חדשות למנוע הופעה או הישנות מחלות ממאירות בישראל ובאירופה".