מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM), אדמירל בראד קופר, נפגש היום (רביעי) במחנה הקריה עם הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר. בנוסף התקיימה פגישה משולשת של קופר עם זמיר וראש המוסד רומן גופמן.

קופר הגיע לישראל כאורחו של זמיר במסגרת ביקורו במזרח התיכון. השניים קיימו הערכת מצב משותפת ומערכתית בהשתתפות מפקדים בכירים משני הצדדים. במהלך המפגש דנו בהתפתחויות האזוריות ובאתגרים הביטחוניים המשותפים. כמו כן, עסקו בחשיבות העמקת שיתוף הפעולה האסטרטגי והמבצעי בין הצבאות, בהידוק התיאום ובחיזוק המוכנות המשותפת להתמודדות עם מגוון תרחישים.