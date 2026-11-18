המשחק "Grand Theft Auto VI" יוצא לדרך הלילה (חמישי), ויחזיר את השחקנים אל העיר הבדיונית וייס סיטי (Vice City)ץ השקת הכותר החדש בסדרה מעמידה למבחן את השאלה אם אולפן המשחקים "רוקסטאר" יצליח לשחזר את ההצלחה של אחד ממשחקי הווידאו הנמכרים בהיסטוריה, ולייצר תופעה תרבותית ומסחרית נוספת.

הפרק החדש בסדרה נפתח למשחק בחצות לפי השעון המקומי בקונסולות פלייסטיישן 5 ו-Xbox Series X|S, כך ששחקנים באסיה ובאזורים נוספים זכו להתחיל לשחק שעות לפני שאר העולם. ניו זילנד הייתה בין המדינות הראשונות שבהן קיבלו השחקנים גישה למשחק, וספקיות האינטרנט במדינה נערכו מראש לזינוק חד בהורדות עם התקרב שעת החצות.

"גודל קובץ המשחק, העומד על 212 גיגה-בייט, הוא חסר תקדים", אמר קורט רוג'רס, מנהל אסטרטגיית הרשת בחברת התקשורת Chorus New Zealand. "מדובר ביותר מרבע מצריכת הנתונים החודשית הממוצעת של משק בית שלם – והכל בבת אחת". בבירה ולינגטון, שחקנים נשארו ערים עד השעות הקטנות של הלילה כדי להיות בין הראשונים להתנסות ב-"Grand Theft Auto VI".

חזרה לוייס סיטי אחרי 13 שנה

זיכיון "Grand Theft Auto" מכר עד היום יותר מ-470 מיליון עותקים ברחבי העולם. המשחק הקודם בסדרה, "Grand Theft Auto V", שיצא ב-2013, אחראי ליותר מ-230 מיליון מהמכירות הללו, והניב הכנסות של מיליארד דולר ממכירות קמעונאיות בתוך שלושה ימים בלבד.

כעת חוזרת רוקסטאר לוייס סיטי,הגרסה הבדיונית שלה למיאמי, עם שתי דמויות ראשיות חדשות, עולם עצום בהשראת פלורידה, והלחץ הכבד לעמוד בציפיות אחרי אחד ממוצרי הבידור המצליחים ביותר שיצאו אי פעם.

במרכז העלילה של "GTA VI" עומדים לוסיה קמינוס וג'ייסון דובאל, בני זוג שניסיונותיהם לשפר את חייהם גוררים אותם עמוק יותר אל העולם התחתון של ליאונידה הגרסה הבדיונית של רוקסטאר למדינת פלורידה. רוקסטאר קידמה את ליאונידה כעולם הפתוח הגדול והמפורט ביותר שיצרה עד כה, והוא משתרע מעבר לגבולות וייס סיטי אל חופים, כבישים מהירים, ביצות, רובעי חיי לילה וקהילות קטנות יותר בהשראת דרום פלורידה.

במהלך פיתוח המשחק השקיעו המפתחים בהיכרות מעמיקה עם האזור: הם נסעו ברחבי מיאמי, איי הפלורידה קיז והיישובים הסמוכים, טסו מעל ביצות האברגליידס וחקרו את ההיסטוריה והאדריכלות המקומית.

שנות הציפייה מגיעות לרגע השיא

מעט מאוד השקות בעולם הבידור זוכות לרמת ציפייה שכזו. הטריילר הראשון של "GTA VI" צבר יותר מ-93 מיליון צפיות ביוטיוב ב-24 השעות הראשונות לפרסומו, בעוד חברת האם של רוקסטאר, Take-Two Interactive, מסרה כי הטריילר השני גרף יותר מ-475 מיליון צפיות בכלל הפלטפורמות בתוך יממה אחת.

המשחק אף הספיק למשוך תשומת לב בטקסי הפרסים עוד לפני שרוב השחקנים הספיקו לחקור אותו. ביום שלישי קיבל "GTA VI" שמונה מועמדויות בטקס פרסי המשחקים (The Game Awards), בהן בקטגוריות משחק השנה, בימוי, עלילה, ניהול אמנותי, פסקול ומוזיקה, עיצוב סאונד, משחק פעולה/הרפתקאות וביצועי משחק. הטקס ייערך ב-10 בדצמבר.

ההמתנה הארוכה היא בין היתר תוצאה של כוח המשיכה יוצא הדופן של קודמו בסדרה: "Grand Theft Auto Online", רכיב מרובה-המשתתפים של "GTA V", שמר על מעורבות השחקנים לאורך שנים באמצעות עדכונים, פעילויות ורכישות בתוך המשחק.

המוזיקה תמיד הייתה שזורה עמוק בחוויית ה-"Grand Theft Auto", עם תחנות רדיו בדיוניות ופסקולים שנבחרו בקפידה ומלווים את השחקנים בזמן הנסיעה ברחובות הערים. עבור "GTA VI", הזמינה רוקסטאר פסקול מקורי ודינמי מצמד המוזיקה האלקטרונית הצרפתי זוכה הגראמי, Justice. המוזיקה תוכננה להשתנות בהתאם למקום שבו השחקנים נמצאים ולפעולות שהם מבצעים. אלבום הפסקול המקורי של המשחק, הכולל 30 רצועות, צפוי לצאת ב-11 בדצמבר ויכלול שיתופי פעולה עם Tame Impala, SZA, King Gizzard & The Lizard Wizard ו-Gesaffelstein.

מה עוד מחכה לשחקנים?

למרות שנים של טריילרים וחומרי קידום, רוקסטאר שמרה חלקים נרחבים מ-"GTA VI" תחת מעטה סודיות. צוות המדבבים המלא טרם נחשף, כולל השחקנים שמגלמים את לוסיה וג'ייסון. השחקן סטיבן רוט אישר לסוכנות הידיעות AP כי הוא משתתף במשחק, אך רוקסטאר לא חשפה בפומבי מהו תפקידו.

שאלות רבות נותרו פתוחות גם באשר למגוון המלא של הדמויות, האזורים, הפעילויות ומערכות המשחק שממתינות בתוך ליאונידה. התשובות לשאלות הללו יתחילו להיחשף כעת – תחילה מצד שחקנים באסיה ובאירופה עם כניסת חצות באזוריהם, וכמה שעות לאחר מכן גם בצפון אמריקה.

במטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת מזהירים מהסכנות

לקראת השקת המשחק שנודע בתכנים האלימים והבוגרים בו, המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת במשרד לביטחון לאומי פירסם הודעה להורים בה אמר כי "בדומה לרשתות החברתיות, גם למשחקי רשת קיימים דירוגי גיל רשמיים. דירוגים אלו (כמו סדרת GTA 6 המיועדת לגילאי 18 ומעלה), נועדו לספק להורים מידע ברור על אופי התכנים במשחק ולסייע בקבלת החלטה מושכלת בנוגע לגיל השימוש המתאים למשחק".

במטה מזהירים מפני סכנות בשימוש שאינו תואם גיל כגון חשיפה לתכנים בלתי הולמים, תגובות פוגעניות ובריוניות בצ'אט, גניבת פרטי אשראי ופריצה לחשבונות. במטה ממליצים להורים להקפיד על הגבלת גיל בבקרת ההורים בקונסולות המשחק, הפעלת אימות דו שלבי ובקרת תקשרות בקונסולה.