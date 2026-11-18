מאות משתתפים הערב (רביעי) בעצרת לציון 1000 ימים להיעלמותה של הילדה היימנוט קסאו בכיכר החטופים בתל אביב. אביה, טספאי קסאו, אמר בעצרת: "למה אלינו לא באת, אדוני ראש הממשלה?", לקול קריאות "בושה" מהקהל.

טספאי נשא דברים באמהרית, ותרגמה את דבריו יפעת זיילר, בת הדודה של שירי ביבס שנרצחה בשבי חמאס עם שני ילדיה. הוא הודה לקהל שהגיע לעצרת: "תודה לעם ישראל, לכם שמחבקים אותנו וממשיכים להראות לנו את האור, את התקווה ברגעים שקשה.

"עשרה חודשים אנחנו מחכים מאז הפגישה עם ראש הממשלה שהוא יחזור אלינו", אמר קסאו. "עשרה חודשים זה המון זמן בשביל לחזור אלינו עם תשובה על בקשה אחת, אחת בלבד: להעביר את תיק החקירה של היימנוט לאחריות השב"כ".

מפכ”ל המשטרה רנ"צ דני לוי התייחס הערב לחקירת היעלמותה של היימנוט: "הנחיתי להעביר את החקירה ללהב 433 מתוך מטרה להעמיד לרשות החקירה את יחידת החקירות המובילה והמקצועית ביותר של משטרת ישראל, על כלל יכולותיה ואמצעיה, כדי למצות כל כיוון חקירה ולהגיע לחקר האמת. כאבא וכסבא, אני מבין לליבה של המשפחה ואת הכאב וחוסר הוודאות שהיא חווה. אני מעורב באופן אישי במעקב אחר התקדמות החקירה ומקבל עדכונים שוטפים על הפעולות המתבצעות.

"לא ננוח ולא נרפה, נהפוך כל אבן ונמשיך לעשות כל שביכולתנו כדי לאתר את היימנוט ולהעניק למשפחתה את התשובות שהיא כל כך מייחלת להן. זוהי המחויבות האישית שלי כמפכ”ל והמחויבות של משטרת ישראל כולה".

הדוגמנית טיטי איינאו התייחסה בעצרת לדברי המפכ"ל: "אנחנו דורשים תוצאות. המשטרה לא הביאה שום תוצאה אלף ימים. את מי זה מעניין שאתה מזדהה? אתה לא עשית את העבודה שלך, המשטרה כשלה". איינאו חזרה על הדרישה מראש הממשלה נתניהו, שתיק החקירה יעבור לשב"כ. "ההזדהות שלך לא מזיזה לנו", קראה ללוי, "שרפת אלף ימים יקרים להיימנוט. בושה".

קסאו, אז בת 8, נעלמה מביתה במרכז הקליטה צה"ל 9 בצפת. העצרת מתקיימת שלושה ימים לפני שימלאו 1,000 ימים להיעלמותה, בקריאה לפעול למציאתה. הבוקר השתתפו תלמידות ותלמידי בתי ספר בירושלים במיצג של 1,000 בלונים אדומים ברחבי העיר, בהשתתפות בני משפחתה של היימנוט.

את הצעדה שיצאה מרכבת סבידור מרכז הובילו בני משפחתה של היימנוט וטל קופרשטיין, אביו של שורד השבי בר קופרשטיין, עם אניל, המטפל שלצידו. עוד משתתפים בעצרת ח"כ לשעבר פנינה תמנו שטה, ח"כ יפה טבג'ה (ישר), נופר בוכשטב, אחותו של יגב בוכשטב שנרצח בשבי, ואורית מאיר, אימו של שורד השבי אלמוג מאיר ג'אן.

שורדת השבי דניאלה גלבוע שרה על הבמה את השיר 'אייכה'. "לפני שלוש שנים, הכיכר הזאת הייתה מלאה באנשים שנלחמו בשבילי", אמרה. "היום, בפעם הראשונה מאז שחזרתי הביתה, אני עומדת לשיר כאן על הבמה הזאת, והפעם כדי להילחם על היימנוט. אני יודעת כמה כוח יש בידיעה שלא שכחו אותך, שממשיכים לדבר עלייך, להילחם עלייך ולא לוותר. היימנוט חייבת לחזור הביתה, וכולנו צריכים להמשיך להיאבק עד שהיא תחזור למשפחה שלה בשלום".