הולכת רגל נהרגה הערב (רביעי) בתאונת דרכים בשדרות רוקח בתל אביב. רוכב אופנוע נפצע קשה. המשטרה הודיעה שפתחה בחקירה.

ישראל ביטון וישראל פרץ, חובשי איחוד הצלה, אמרו לפני שנקבע מותה: "מדובר בהולכת רגל (בת 40) שנחבלה כתוצאה מפגיעת אופנוע. לאחר הסיוע הרפואי שהענקנו לה בזירה היא פונתה לבית החולים איכילוב כשבשלב זה מצבה מוגדר קשה. כמו כן רוכב האופנוע (כבן 40) פונה גם כן לבית החולים איכילוב שמצבו מוגדר קשה".

גם אנשי מד"א, שמחה סימנדוייב, אמיר רייזמן, ישראל וינר ושמוליק אינדיג, מסרו לפני שנקבע מותה: "מדובר בתאונת דרכים קשה. רוכב האופנוע והולכת שכבו על הכביש בסמוך אחד לשני כשהם מעורפלי הכרה וסובלים מחבלה רב מערכתית. התחלנו בטיפול רפואי ראשוני שכלל עצירת דימומים ומתן תרופות ופינינו אותם בניידות טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבם קשה".