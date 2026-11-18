צה"ל ושב"כ הודיעו הערב (רביעי) שהחלו מוקדם יותר היום בפעילות מבצעית ממוקדת להשמדת מנהרת טרור ברצועת עזה. לפי ההודעה המנהרה ממוקמת מערבית לקו הצהוב, כלומר מחוץ לשטחים שבשליטת צה"ל, והיא "היוותה איום מיידי וישיר על כוחותינו".

לפי ההודעה, "טרם הפעילות הופצה הודעת אזהרה לאזרחים ממנהלת התיאום והקישור, ובה הנחיה להימנע מהגעה למרחב ועדכון בדבר חסימת ציר באיזור". עוד נמסר כי "כוחות הביטחון בפיקוד הדרום פרוסים בהתאם להסכם, וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי וניסיון של חמאס לפגוע באזרחי מדינת ישראל ובכוחותינו או להפר את ההסכם".