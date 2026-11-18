האגודה לשמירת על זכויות מוזיקאים וסופרים אקו"ם הכריזה היום (רביעי) על הזוכים בפרסיה בתחום המוסיקה הפופולארית ל-2025-2026. טקס הענקת הפרסים השנתי ייערך בפעם ה-70, ביום רביעי 16 בדצמבר בשעה 20:00 במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב.

פרס אקו"ם ע"ש נעמי שמר על מפעל חיים יוענק לארקדי דוכין. דוכין, זמר-יוצר, מלחין, פזמונאי ומפיק מוזיקלי, הלחין מאות שירים, רבים מהם לאומנים ידועים. הוא היה שותף ב-1987 להקמת 'החברים של נטשה', שנחשבת לאחד מלהקות הרוק המשפיעות בתולדות המוזיקה הישראלית.

פרס אקו"ם ע"ש אהוד מנור על מפעל חיים יוענק למיכה שטרית. שטרית, שותפו של דוכין להקמת 'החברים של נטשה', הוא מהקולות המזוהים ביותר של הרוק הישראלי של שנות ה-90 ושל הכתיבה העברית האישית והישירה. הוא זמר – יוצר, מחבר, מלחין ומעבד, שהוציא ב-1988 את אלבום הסולו הראשון, 'מסמרים ונוצות'. שטרית כתב לאומנים רבים, בין היתר את 'בגלל הרוח' לשלומי ולאה שבת, את 'עיר של קיץ' לברי סחרוף ואת 'מי אוהב אותך יותר ממני' לדוכין.

פרס אקו"ם ע"ש סשה ארגוב על הישג השנה למלחין יוענק לנדב "נאבי" אהרוני. פרס אקו"ם ע"ש עוזי חיטמן על הישג השנה לאלבום יוענק ל'אירוע מתגלגל' של שולי רנד. פרס אקו"ם ע"ש יאיר רוזנבלום על הישג השנה למעבד יוענק אמיר לקנר.

פרס אקו"ם ע"ש ענבל פרלמוטר על הישג השנה לתגלית יוענק לזמרת-יוצרת ליהי טולדנו. פרס אקו"ם ע"ש יוסי בנאי על הישג השנה למחבר יוענק לטל קסטיאל. פרס אקו"ם ע"ש משה וילנסקי על הישג השנה לשיר יוענק לשיר 'מלכת הדור' (ביצוע: עומר אדם; מילים ולחן: אודיה אזולאי וגל אדם; עיבוד והפקה מוסיקאלית: גל אדם ועיליי סידי). פרס אקו"ם-און-אייר ליצירה הישראלית המושמעת ביותר יוענק לשיר "מה יהיה מחר" (ביצוע: פאר טסי; מילים ולחן: פאר טסי, איתן דרמון, אבי אוחיון ומתן דרור; עיבוד: מתן דרור).

פרס אקו"ם-און-אייר ליצירה הלועזית המושמעת ביותר יוענק לשיר 'MESSY' בביצוע לולה יאנג. את הפרס יקבל המו"ל המייצג בישראל: דליה פאבלישינג בע"מ.

השנה בחר דירקטוריון אקו"ם להעניק שלושה פרסים מיוחדים מטעמו. פרס מיוחד על קידום היצירה והיוצרים בישראל יוענק לדליה גוטמן, מפיקה, עורכת ויוזמת תוכן, שעבדה שנים רבות ברשות השידור.. פרס מיוחד על מפעל חיים מוזיקלי ותרומה לזמר העברי יוענק למנצח, המלחין והמעבד לסלו רוט בן ה-106, מהמוזיקאים הוותיקים בישראל, שורד שואה שניגן בתזמורת מחנה מטהאוזן, ובישראל הוביל מגוון גופים מוזיקליים. פרס מיוחד על תרומה רבת שנים ליצירה המוזיקלית הישראלית ולהתפתחות תעשיית המוזיקה בארץ ובעולם יוענק למפיק אשר ביטנסקי – מחלוצי תעשיית המוזיקה בישראל.

אקו"ם (אגודת קומפוזיטורים, מחברים ומו"לים), שמציינת השנה 90 להיווסדה, הוקמה בשנת 1936 בידי יוצרים. בארגון חברים יותר מ-14 אלף יוצרות ויוצרים ישראליים – פזמונאים, מלחינים ומו"לים מקומיים ובינלאומיים. אקו"ם גובה עבורם תמלוגים על שימושים ביצירותיהם, בין היתר בשידור רדיו וטלוויזיה, הופעות חיות ושימוש בפלטפורמות דיגיטליות.