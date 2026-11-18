אישה בת כ-30 מאושפזת במצב אנוש המרכז הרפואי שמיר-אסף, לאחר שנדבקה בכלבת, כך לפי הודעת המרכז הרפואי. מוקדם יותר משרד הבריאות עדכן על מקרה תחלואת כלבת באדם שהתגלה בכפר רות וקורא לאיתור נחשפים באזור. במסגרת החקירה האפידמיולוגית עלה כי מקור החשיפה האפשרי הוא כלבה כבת שישה חודשים שנמצאה בתאריך 27.8.2026 בשולי הכביש בכפר רות, נאספה מהמקום ומתה מספר ימים לאחר מכן. במשרד הבריאות מדגישים כי הדבקה מאדם לאדם אינה שכיחה, ותוארה בעיקר במסגרת השתלות איברים.

משרד הבריאות מקיים חקירה מקיפה ויסודית לאיתור אנשים שעלולים היו להחשף והחל בחיסונם. במקביל, משרד החקלאות עורך חקירה על מגעים עם בעלי חיים אחרים. המשרד מבקש מכל מי שחושד שהיה במגע עם כלבה באזור כפר רות ובסביבתו מתאריך 17.08.2026 שקדם למועד מציאתה, לפנות בהקדם ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריו לצורך הערכת הצורך בטיפול מונע נגד כלבת. אין צורך בקביעת תור. לאחר שעות הפעילות ובסופי שבוע יש לפנות לחדר מיון בבית חולים. עם זאת משרד הבריאות מדגיש כי מחלת הכלבת אינה מועברת אווירנית או במגע עם עור שלם.

לפי הודעת המשרד, על הורים לילדים ששהו באזור לברר עם ילדיהם אם באו במגע עם הכלבה או עם בעלי חיים משוטטים, ובמידת הצורך לפנות ללשכת הבריאות. כמו כן מציין המשרד כי על בעלי חיות מחמד שחיית המחמד שלהם באה במגע או שעלולה הייתה לבוא במגע עם הכלבה לפנות לווטרינר הרשותי לקבלת הנחיות טיפול. המשרד מבקש להעביר את המידע למי ששהה באזור וביישובים הסמוכים בתקופה האמורה.

יש להדגיש כי הדבקה מאדם לאדם אינה שכיחה ותוארה בעיקר במסגרת השתלת איברים. וכאמור המחלה אינה מועברת אווירנית או במגע עם עור שלם. עם זאת המשרד פועל לאתר אנשים שנחשפו לחולה בצורה העלולה להעביר את הנגיף ופועל לחסנם בהקדם.