היום (חמישי) תחול עלייה קלה של הטמפרטורות, שיוסיפו להיות רגילות לעונה במרבית האזורים. כמו כן יהיה מעונן חלקית בגובה רב עד בהיר. הים התיכון יהיה נוח עד גלי, גובה הגלים ינוע בין 30 ל-90 ס"מ.

מחר יהיה בהיר עד מעונן חלקית, ותחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, שיהיו גבוהות מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. גם בשבת יהיה מעונן חלקית, וצפויה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. במהלך סוף השבוע הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל לעונה.

ביום ראשון צפוי שינוי מגמה. תחול ירידה בטמפרטורות, שעדיין יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ייתכן גשם מקומי, ברובו קל, בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 13-20, תל אביב 15-24, חיפה 17-23, צפת 13-18, קצרין 13-21, טבריה 16-24, נצרת 16-23, עפולה 13-25, בית שאן 16-26, לוד 14-24, אשדוד 15-24, עין גדי 18-25, באר שבע 12-25, מצפה רמון 13-22, אילת 18-28.