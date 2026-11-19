נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל סבב נוסף של תקיפות באיראן, כך דווח הלילה (חמישי) ב"ניו יורק טיימס". על פי הדיווח, הנשיא האמריקאי עדיין לא קיבל החלטה, אך ראש הממשלה בנימין נתניהו לוחץ עליו לפתוח במערכה מחודשת מול איראן שתימשך ארבעה עד שבעה ימים.

ראש המוסד רומן גופמן ביקר בשבוע שעבר בוושינגטון ונפגש בין היתר עם ראש ה-CIA ג'ון רטקליף. בכירים ישראלים נוספים, בהם ראש אמ"ן שלומי בינדר, תמכו גם כן בחידוש הלחימה. עם זאת, על פי 'ניו יורק טיימס', מקור ישראלי בכיר דחה את הטענה כי נתניהו מפעיל לחץ על טראמפ, ודובר מטעם ראש הממשלה מסר כי נתניהו תמיד פעל כדי "להבטיח את ביטחון ישראל".

בנוסף, דווח כי טראמפ בוחן אזהרות שהגיעו מישראל בנוגע להצלחת איראן לשקם את מאגרי הטילים והכטב"מים שלה ואת תוכניות הנשק הכימי והביולוגי שלה. טראמפ התייחס אתמול בראיון לרשת 'פוקס ניוז' לדיווחים כי איראן שוקלת לפגוע בוושינגטון הבירה עם נשק כימי או ביולוגי. לדבריו, "יש אינדיקציה שאיראן בוחנת גזים, בוחנת נשק ביולוגי, כי חסמנו אותם בתחום הגרעין – גרעין זה הרבה יותר קשה – והם בוחנים גז ונשק ביולוגי, לא נעים". הוא הוסיף: "נראה מה יהיה. שנה חדשה מתקרבת, ונראה מה יקרה אחרי 1 בינואר. הם התנהגו בצורה נבזית, אלה אנשים נבזיים".