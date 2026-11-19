על פי המשטרה, לפנות בוקר (חמישי) התקבל דיווח על שריפה שפרצה במסגד בכפר דחי סמך לעפולה. בנוסף, רוססו במקום המילים "נקמה" ו"תפילין".

למקום הוזעקו כוחות כיבוי ושוטרים שפעלו לכיבוי האש ולמניעת התפשטותה לחלקים נוספים במבנה. עם סיום פעולות הכיבוי החלו השוטרים לחקור את נסיבות הדליקה. שב"כ מעורב בחקירה, ונבדק גם חשד לאירוע לאומני.

יו"ר רע"מ, ח"כ מנסור עבאס: "פשע שנאה, מעשה טרור וחילול מקום קדוש. זהו אינו אירוע בודד, אלא תוצאה ישירה של מסע ההסתה של הימין הקיצוני נגד האזרחים הערבים. קורא לראש הממשלה נתניהו – תפסיק את ההסתה. מתן לגיטימציה לאלימות מסכן חיי אדם".

יו״ר הרשימה המשותפת, ח״כ יוסף ג׳בארין: "‏הגעתי לכפר דחי כדי לחזק את התושבים בעקבות הצתת המסגד הלילה, ואני רוצה לומר באופן חד וברור: ההסתה הפרועה של ראש הממשלה ושותפיו הכהניסטים אינה נשארת במסדרונות הכנסת. היא מחלחלת לרחובות, מעניקה לגיטימציה לאלימות והופכת אזרחים ערבים למטרות.

"‏זהו מעשה טרור לאומני שאי אפשר לנתק ממסע ההסתה המתמשך של הימין הקיצוני, ובראשו ראש הממשלה עצמו.

"‏ההסתה הזאת עוד תעלה בחיי אדם. האחריות תהיה על הידיים של מי שמלבים את השנאה ומכשירים את האלימות. ‏אסור לנרמל את זה. אסור להשלים עם זה. אסור לתת להם להישאר בשלטון אפילו יום אחד נוסף".

ח״כ הרב גלעד קריב: "‏אין כאן שום עשבים שוטים ושום אירוע נקודתי. כנופיות לאומניות, שזוכות לחסינות מדרגים פוליטים, מנסות להצית אש ולזרוע טרור. הכל במסגרת הנסיון לקעקע כל אפשרות של שותפות יהודית-ערבית".

הצתת מסגד ליד עפולה היא טרור יהודי. זהו תוצר ישיר של מדיניות ממשלה מכוונת שמטרתה להבעיר את השטח. זו תוצאה של מסע ההסתה שנתניהו וממשלתו מנהלים נגד אזרחי ישראל הערבים. ביהודה ושומרון נתניהו וכץ עושים הכל כדי להביא להתלקחות גם בחזית הזו משיקולים של הישדרות פוליטית. אנחנו נטפל… — Yair Golan – יאיר גולן (@YairGolan1) November 19, 2026

יו״ר הדמוקרטים, האלוף (במיל), יאיר גולן: "‏הצתת מסגד ליד עפולה היא טרור יהודי. זהו תוצר ישיר של מדיניות ממשלה מכוונת שמטרתה להבעיר את השטח. זו תוצאה של מסע ההסתה שנתניהו וממשלתו מנהלים נגד אזרחי ישראל הערבים.

"‏ביהודה ושומרון נתניהו וכץ עושים הכל כדי להביא להתלקחות גם בחזית הזו משיקולים של הישדרות פוליטית. אנחנו נטפל בטרור היהודי ביד ברזל. נעמיד את המציתים לדין ונחזיר את הביטחון לכל אזרחי ישראל, יהודים וערבים.

"‏כל רגע שהממשלה הזאת בשלטון מסכן חיי אדם. החלפנו את יו״ר הכנסת. עכשיו האחריות שלנו, ראשי גוש השינוי, היא לשים את ביטחון ישראל לפני כל שיקול פוליטי, להקים ממשלה ולהחליף את נתניהו. אין לנו יום לבזבז".