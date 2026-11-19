יצירת מופת של הצייר ההולנדי וינסנט ואן גוך נמכרה אתמול (רביעי) במכירה פומבית בסכום שיא של 190.4 מיליון דולר, לאחר הגעה להסכם בין המוכר ליורשיו של הבעלים היהודי שמכר אותו בתקופת הנאצים, כך על פי דיווח ב'גרדיאן'.

"עצי ערמון פורחים" ( Chataigniers en fleurs) צוירה בשנת 1890, כחודשיים לפני מותו של ואן גוך בכפר אובר-סור-אואז בצרפת.

המחיר שהושג במכירה הפומבית בבית המכירות סותבי'ס בניו יורק קבע שיא חדש לפוסט-אימפרסיוניסט ההולנדי והפך ליצירה היקרה ביותר שנמכרה במכירה פומבית עד כה העונה – ולציור היקר ביותר של ואן גוך שנמכר אי פעם במכירה פומבית, כך נמסר מבית המכירות.

ה'ניו יורק טיימס' דיווח כי ויליאם אקוואולה, סוחר אמנות אמריקאי מוביל וראש גלריות אקוואולה, רכש את הציור.

השיא הקודם שהושג במכירה הפומבית לציור של ואן גוך היה 117.2 מיליון דולר עבור "מטע עם ברושים" ("Orchard with Cypresses") משנת 1888, שנמכר בבית המכירות הפומביות כריסטי'ס בניו יורק בנובמבר ב-2022.

נרכש ב-1909, נמכר ב-1936

הציור "עצי ערמון פורחים" נרכש בשנת 1909 על ידי המו"ל היהודי-גרמני סמואל פישר. בתקופת השלטון הנאצי נאלצה משפחת פישר להימלט מברלין ולמכור את היצירה בשנת 1936.

משפחת בלקייר-ארייטה, אחת המשפחות האמידות והמשפיעות ביותר בארגנטינה, הידועה גם בזכות באוסף האמנות הפרטי המפורסם שלה, רכשה את הציור בשנת 1975, לפי סותבי'ס.

הציור עמד באחרונה במרכז סערה משפטית וציבורית לאחר שיורשי משפחת פישר דרשו לעצור את מכירתו בבית המכירות סותבי'ס בניו יורק בטענה שנמכר רק בשל לחץ הנאצים והפסדים כספיים שנגרמו למשפחה תחת המשטר.

"לא הייתה אווירה של שמפניה"

ביום שלישי נמסר מסותבי'ס כי "הושג הסכם בין משפחת בלקייר-ארייטה לכל הצאצאים החוקיים של הדוויג וסמואל פישר בנוגע למכירת יצירות Chataigniers en fleurs של וינסנט ואן גוך".

עורך הדין של היורשים מברלין, גונאר שנאבל, אמר ל'ניו יורק טיימס' בהצהרה לאחר המכירה: "המשפחה מקווה שהעניין הציבורי הרב בתיק זה, והפתרון המהיר, ההוגן והצודק שלו, יעניקו עידוד למשפחות אחרות שסבלו מרדיפה בתקופת הנאצים". הוא הוסיף כי האווירה במכירה הפומבית "לא הייתה של שמפניה וחגיגות".

יורשיו של פישר אמרו כי הם "מודים על המשא ומתן והשיתוף פעולה האמין וההוגן עם סות'ביס ומשפחת בלקייר-ארייטה, שמאפשרים להכיר בסבל של משפחת פישר בתקופת הנאצים".